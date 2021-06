„Chtěl jsem zajistit rodinu,“ hájil se 27letý Chomutovan, který měl nastoupit do vězení, nástup si ale neoprávněně odložil.

Pouta, zatýkání - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Do věznice se dostavil až poté, co převzal výplatu. Tedy s dvoutýdenním zpožděním. Soud muže už dříve odsoudil pro trestné činy krádeže a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jeho trestem byl výkon obecně prospěšných prací. Protože ale nenastoupil, vysloužil si čtyři měsíce za mřížemi. Tím, že nenastoupil včas ani do vězení, se mu pobyt ještě protáhne.