Do mateřských škol zatím dochází v souvislosti s covidovými opatřeními jen předškoláci a děti záchranářů. Počty dětí jsou tedy ve školkách obecně nižší.

„Ještě o něco méně dochází dětí v pátek, a to přibližně o čtvrtinu, dnes jich ale chybí zhruba polovina,“ zkonstatovala ředitelka Mateřské školy Chomutov Eliška Smetanová. Ta stojí v čele všech třinácti chomutovských školek.

Podle jejích slov obecně platí, že do vestibulů za současných opatření nesmí rodiče, hlavní dveře ale zůstávaly otevřené. „Dnes jsme se zamkli,“ prohlásila ředitelka. „Přijali jsme také řadu dalších opatření. Posílili jsme personál, který byl u ranního příjmu dětí a prohlédli jsme ráno zahradu a okolí školek, jestli tam není podezřelá taška či batoh. Kde to jde, se děti přemístily z přízemí do pater,“ doplnila.

Aktuálně probíhají zápisy do mateřských škol, dosud se odehrávaly elektronicky, od příštího týdne mohou rodiče chodit osobně. „Někteří rodiče chodili už teď a my je neodmítali, v této situaci to ale neplatí,“ dodala.

Situaci má v rukách Národní centrála proti organizovanému zločinu, která v součinnosti s krajskými ředitelstvími policie přijala opatření, a spolupracují s nimi také strážníci. „Dnes se věnujeme zvýšené hlídkové činnosti před mateřskými školami,“ potvrdil ředitel Městské policie Chomutov Tomáš Douda. „Už v předstihu jsme ale v noci monitorovali veškerý pohyb před školkami a cokoli by mohlo být podezřelé,“ doplnil.