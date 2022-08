Řidič havaroval na sílnici číslo 7 ve směru od Hory Svatého Šebestiána do Chomutova, protože kvůli rychlé jízdě a rozostřenému vnímání nevybral mírnou zatáčku. Dostal smyk a vlétl do protisměru, kde vrazil do obrubníku a směrového sloupku. Náraz způsobil, že se auto převalilo na střechu.