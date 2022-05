Policisté sice muže vzápětí zadrželi a protože je v rodině další malé dítě, padl návrh na vzetí do vazby. Soudce však návrh nepřijal. Muž byl tedy propuštěn a stíhání probíhalo na svobodě. Podmínkou byl dohled probačního úředníka a nesměl se přiblížit k alkoholu.

Brutální napadení kojence v Chomutově: Opilému tátovi zřejmě vadilo, že pláče

„Jak ale vyšlo najevo, obviněný již během několika dní tento soudní zákaz porušil,“ informovala policejní mluvčí Miroslava Glogovská. Když policisté v úterý 17. května po půlnoci hlídkovali v širším centru Chomutova, všimli si zjevně opilého, vykřikujícího muže a poznali, o koho se jedná.

„Hlídka tedy otočila vozidlo směrem za ním, avšak jakmile muž spatřil služební vozidlo, začal utíkat a schoval se v blízké ulici. Tam ho policisté během chvíle našli a provedli s ním dechovou zkoušku, která ukázala hodnotu přesahující dvě promile alkoholu,“ doplnila mluvčí.

Obviněný muž byl na místě zadržen a umístěn do cely. Vyšetřovatel následně podal soudu opětovný podnět ke vzetí obviněného do vazby a ten ve středu 18. května rozhodl o jeho umístění do vazební věznice.