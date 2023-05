Dealera, který měl nejméně rok na Chomutovsku prodávat pervitin, zadrželi v minulých dnech policisté. Pouta dostal po příjezdu z dalšího nákupu „matriálu“. Při zatčení našli kriminalisté v batohu jeho známé 100 gramů drogy.

Zatýkání. Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

„Policisté zadokumentovali desítky případů, kdy ,zákazníci´ drogu od dotyčného většinou kupovali, v některých případech ji uživatelé od něho měli dostat zdarma nebo za protislužbu, například za odvoz,” sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Kriminalisté při vyšetřování zjistili, že muž na Chomutovsku distribuoval drogy nejméně rok, zadržený 35letý muž z Chomutova byl přitom v podmínce. Dříve byl odsouzen také za distribuci pervitinu.

Pro drogy si muž jezdil do jiného města v Ústeckém kraji. Po jednom z „nákupů” si na něj policisté počkali.„Po návratu vozidla do Chomutova ho zastavili a jeho osádku, včetně zmíněného muže, zadrželi. V batohu jeho kamarádky, která byla také při akci zadržena, pak nalezli cca 100 gramů pervitinu. Jak vyšlo najevo, tuto drogu měl sice zakoupit právě 35letý Chomutovan, avšak následně po nákupu ji k sobě do batohu měla schovat jeho 26letá kamarádka,” pokračovala Glogovská.

Oba jsou nyní obviněni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Muž skončil ve vazbě.„S ohledem na značné množství zajištěné drogy a v případě obviněného i s přihlédnutím k jeho předchozímu odsouzení jim u soudu hrozí vysoké tresty, a to v rozmezí od dvou do deseti let,” dodala policejní mluvčí.