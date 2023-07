Sourozenci zloději se vydali na lup do večerky na sídlišti Březenecká v Chomutově. "Navštívili" ji v noci, z prodejny odnesli bratři 150 pytlíkových polévek a 9 krabic s hračkami. Lup vytahovali s pomocí klacku otevřeným oknem.

Ilustrační foto | Foto: PČR

"Pachatel tam v nočních hodinách vypáčil mříže chránící sklepní okno večerky umístěné v prostorách panelového domu. Po otevření okna pak z prostoru prodejny odcizil asi 150 kusů pytlíkových polévek a 9 krabic s různými dětskými hračkami, vše v hodnotě bezmála 8 tisíc korun. Další škoda, ve výši 3 700 korun, byla způsobena poškozením mříží, okna a regálů při násilném vniknutí," popsala případ policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Vloupání policisté objasnili. "Zjistili, že se vloupání měli dopustit dva sourozenci z Chomutova. Jedná se o muže ve věku 45 a 34 let, kteří se k vloupání posléze přiznali. Zboží z prodejny se jim prý podařilo vytáhnout otevřeným oknem za pomoci klacku. Ne že by cílili zrovna na polévky a hračky, odnesli si prostě to, na co dosáhli," pokračovala mluvčí.

Bratry policisté obvinili z krádeže. "Mladšímu z nich může soud za krádež uložit až tříletý trest, a to kvůli jeho předchozí majetkové trestné činnosti. Druhému sourozenci hrozí v případě prokázání viny odnětí svobody až na dva roky," dodala Miroslava Glogovská.