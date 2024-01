V cele skončil 49letý muž z Chomutova, který hajloval na policejní hlídku a křičel na ní slova „Sieg Heil". Hrozí mu za to trest, rozhodovat o něm bude soud.

Incident se odehrál v chomutovské Lipské ulici. Když policisté lokalitou projížděli, viděli 49letého muže. „Jakmile se k němu s vozidlem přiblížili, pozvedl muž svou pravou ruku nad úroveň ramene a přitom měl hlasitě vykřiknout slova „Sieg Heil“. Policista, který vozidlo řídil, poté ihned auto otočil a vrátil se zpět ke zmíněnému muži. Ten byl ztotožněn a následně zadržen," sdělila policejní mluvčí Miroslava Glogovská.

Muž byl pod vlivem alkoholu, to ho ale neomlouvá. „Nyní čelí podezření ze spáchání přečinu projevu sympatií k hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka. Pokud mu soud prokáže vinu, hrozí mu za popsané počínání podle zákona v krajním případě odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let," dodala policejní mluvčí.

