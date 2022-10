Evropský zatýkací rozkaz momentálně visí nad českým občanem a vrahem Valonem Azemim, drogovým dealerem Ondřejem Károu a další postavou drogové scény Norbertem Kijonkou. U Kijonky navíc bliká v databázi upozornění „nebezpečný“. Za drogovou trestnou činnost, navíc jako člen organizované skupiny, si má odsedět více než šest let vězení. „Pohybuje se především v České republice, Polsku a Německu. Používá padělané doklady, je ozbrojený a velmi nebezpečný, jelikož má vojenský výcvik. Je schopen používat své nelegální zbraně proti ostatním,“ přibližuje jeho profil databáze Europol .

Mezi nejhledanější Evropany patří také Eva Zámečníková. Národnost má sice slovenskou, ale hledána je za objednání vraždy, která měla proběhnout v roce 2014 v Česku. Obětí se měl stát její vlastní manžel v době, kdy se svazek chýlil k právnímu konci „Vykonavatel vraždy se však obrátil na policii a stal se korunním svědkem. Manžela plánovala po dvou letech prohlásit za nezvěstného a získat tak zbytek jejich domu. Důvodem, proč se chtěla manžela zbavit, je podle korunního svědka i to, že nechtěla manžela živit,“ uvádí se v profilu pachatelky.

Za zbavení manžela nabídla vrahovi půl milionu eur. Policie po ní zatím pátrá dva roky. Zámečníková je také jednou ze dvou žen, po které pátrá mimo Europolu také Interpol. Tou druhou je podnikatelka a někdejší majitelka zámku v Konárovicích u Kolína Barbora Černá. Žena je hledaná nejen po trestnou činnost - pro pojistný podvod, zároveň je také dlouhodobě pohřešovanou. Naposledy ji úřady viděly v roce 2001.

V databázi Interpolu je 500 Čechů

Mezinárodní zatýkací rozkaz Interpolu, takzvaný „Red Notice“, se vydává v případě, kdy je předpoklad, že pachatel se nenachází na území Evropské unie. „Podstatný není trestný čin, ale teritorialita. Hledaní jsou tak jak například pachatelé násilné trestné činnosti, tak pachatelé podvodů, či výrobci a distributoři drog. Česká republika má aktuálně v databázi Interpol 501 pachatelů trestné činnosti na útěku,“ vypočítává mluvčí policejního prezidia David Schön. Dostupné jsou profily dvanácti z nich, mimo Zámečníkové a Černé se jedná o deset mužů.

Nejstarším je dnes jednasedmdesátiletý František Hudec, hledaný pro nájemnou vraždu. Nejmladším je jednačtyřicetiletý Karel Šroubek. Bývalý kickboxer už ale vězeňské mříže poznal. V Česku je stíhán mimo jiné za napadení policisty, do vězení se ale dostal na Novém Zélandu, kde mu spočítali pašování drog i falešné doklady. V roce 2020 byl propuštěn na svobodu a začalo se mluvit o tom, že je čas na deportaci do ČR.

Na Novém Zélandu se podle tamních médií na jaře rozhodlo, že do České republiky už skutečně vydán bude. Šroubek se proti tomu neúspěšně odvolal, nadále se ale o jeho deportaci jedná. Tentokrát kvůli humanitárním důvodům. „Šroubek radě pro podmínečné propuštění sdělil, že se stále bojí o svou bezpečnost, pokud by byl deportován do rodné země. Tvrdí, že zde byl svědkem vraždy,“ uvádí tamní rozhlasová stanice RNZ Pacific.

Pokud se ho rozhodne Nový Zéland vyhostit zpět do Česka, pravděpodobně se už dopadení nevyhne. Je možné, že ho čeští policisté doprovodí přímo do letadla. „O samotný hladký průběh eskortu se starají AirMarshalové cizinecké policie, kteří jsou vycvičeni pro zajištění bezpečnosti letu, včetně eskort zadržených osob,“ přibližuje obecnou praxi mezinárodní spolupráce Schön.

V databázi Interpolu se stále také ještě nachází zloděj František Procházka, který v roce 2007 z pobočky bezpečnostní agentury v Praze-Žižkově odvezl 540 milionů korun, a je tak považován za zloděje století.

Pátrá i Brazílie a Spojené státy

Po Češích ale nepátrá jen česká policie. Za trestné činy spáchané na jejím území chce Brazílie dostihnout Josefa Sina a Luďka Hovorku. Muži se měli podílet na přijímání kradeného zboží leteckým pašováním zboží. Za znásilnění pátrají Spojené státy po Tomáši Mieszekovi.

Podle policie je mezinárodní spolupráce stále intenzivnější a zemí, kam se mohou noví uprchlíci bezpečně uchýlit, ubývá. „Díky využití všech dostupných prostředků i sítě různých orgánů prosazujících právo, je tak dopadení a návrat uprchlíků do Česka spíše otázkou času, než nemožností zásahu v místě. Obecně platí, že zásah na konkrétního pachatele v zahraničí provádí tamní orgány, nikoliv čeští policisté. Některé případy tak mohou trvat v řádech měsíců, některé v řádu let,“ doplňuje David Schön.

Úspěch si zapsala mezinárodní policejní spolupráce třeba druhý říjnový týden. Dva muži a jedna žena, kteří mají na svědomí mimo jiné i vraždu, se skrývali několik let v Egyptě, kde si založili i podnikání. „Jeden z mužů tam dokonce provozoval potápěčskou školu. Právě jeho působení čeští policisté dlouhodobě monitorovali," popisuje Schön.

Dopadení se rádi skrývají v tropech



• 2014 – dopaden sexuální násilník v Německu po příletu z Brazílie, na útěku od roku 1976



• 2015 – dopaden podvodník v Keni, na útěku od roku 2006



• 2017 - dopaden podvodník v Thajsku, na útěku od roku 2008



• 2017 – dopaden drogový dealer na Kypru, na útěku od roku 2014



• 2022 –V Senegalu se policii sám přihlásil lupič, na útěku od roku 2011