Zajištěné zboží v hodnotě téměř dvou a půl milionu korun. To je výsledek tří kontrol z posledních dní, na které se ústečtí celníci vypravili do Vejprt, Chomutova a Cínovce.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.