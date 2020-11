Přiznám se bez mučení jde i o můj problém, noční můry mě pronásledují poměrně pravidelně. Nejčastěji jsou ovšem spíše nepříjemné než děsivé. Například se mi zdá, že musím kamsi odcestovat či odletět, a nejsem schopna si v časovém limitu sbalit kufr, stihnout autobus nebo taxík na letiště.

Další sen je mnohem nepříjemnější. Je mi znovu osmnáct, blíží se maturita z matematiky a má hlava je zoufale prázdná. Jeho zvláštnost tkví vtom, že jsem z matematiky nikdy nematurovala, neboť ji ministr školství v bouřlivých polistopadových časech jako povinnou součást zkoušky dospělosti zrušil, a nezničil tak moji studijní i profesní kariéru v samém počátku. Přesto se trauma gymnaziálních let i strach z matematiky do mě zažraly jako mor.

A samozřejmě, čas od času mi jde v noci i o život: pronásleduje mě nebezpečný šílenec, maniakální zločinec či se rovnou ocitám uprostřed války. Mimochodem, na mých nočních můrách je patrné, jak náš život ovlivňují média a davová psychóza. Zatímco kdysi mě čas od času ve snu ohrožovali po zuby ozbrojení fašisté, dnes do mých nočních můr vstupují teroristé či podivní náboženští fanatici.

Zrcadlo problémů

Noční můry se objevují zejména během snové REM fáze spánku, která je charakteristická rychlými pohyby očí i lehčím spánkem. Po probuzení si sen jasně pamatujeme. Podobným fenoménem je noční děs, který se ovšem dostavuje v průběhu hlubokého spánku, takže si jej v bdělém stavu zpravidla nedokážeme vybavit.

Klasické noční můry mohou být snovými prožitky, které jsou provázeny obavami a úzkostmi různého stupně, od mírného strachu až po šílenou paniku. Na podobném snu totiž není nejděsivější jeho průběh, ale pocit, který v nás vyvolává. Občas je dokonce doprovázen bušením srdce a pocením. Nemá navíc ani reálný konec padající člověk se probudí těsně před dopadem, pronásledovaný těsně před tím, než jej pronásledovatel chytí.

V čem je problém? V naší psychice. Pokud jsme přes den nešťastní, či dokonce vystresovaní, nahlodávají pocity naši mysl i v noci. Typickým projevem jsou právě sny, které nejsou primárně děsivé, spíše znepokojivé. V nich skládáme různé zkoušky, vidíme svého partnera při sexu s jinou osobou, ve společnosti jsme nevhodně oblečeni i třeba úplně nazí, chceme utéct, ale nemůžeme se pohnout z místa. V dramatičtějších nočních můrách jsme pronásledováni nebo rovnou naprosto paralyzováni, stáváme se svědky či oběťmi násilí.

Psychiatrička Dana Kamarádová popisuje, že úzkostné sny často souvisejí s pocitem bezmoci i úzkostným nastavením člověka. Ideální je tedy svou beznaděj jakkoliv snížit, například si vzít dovolenou a odpočinout si. Psychologové rovněž věří, že mnoho nočních děsů má souvislost s reálným životem pacienta a že nevyřešený zážitek z minulosti se podvědomě do snů promítne. Noční můry ale mohou být i jakýmsi pomyslným zrcadlem jiných problémů, pocitů viny a deprese.

Alkohol a horory před spaním

Sami psychiatři řazení nočních můr mezi psychické nemoci nevidí rádi. Vnímají je totiž jako něco přirozeného. Někdy ale mohou být součástí jiných diagnóz: velmi často posttraumatické stresové poruchy (například jako následek autonehody). Existuje i souvislost mezi typem osobnosti a nočními můrami. Ambiciózní a podnikavé osoby mohou trpět fantasknějšími a dramatičtějšími sny než ostatní a zdá se, že ženy k nim mají větší sklon než muži.

Fyziologické faktory můžeme odbourat poměrně snadno. Stačí jít spát s poloprázdným žaludkem, konzumace jídla těsně před ulehnutím totiž kvalitu našich snů výrazně narušuje. Totéž lze říci i o lécích (zejména psychofarmakách) a alkoholu.

„Jedna z teorií tvrdí, že ve snění se nám vrací to, čemu věnujeme pozornost během dne. V průběhu spánku mozek ukládá získané informace do staropaměti a příběhy, jež nedokáže dokončit, nebo jsou příliš přeplněny emocemi, se právě v nočních můrách a snech objevují. Podvědomí se je totiž snaží vyřešit či alespoň najít nějakou cestu,“ vysvětluje doktorka Kamarádová. Ale i člověk bez úzkostí může trpět můrami stačí, aby před spaním sledoval horor nebo televizní zprávy. Co kdybyste pro příště zkusili uklidňující pohádku na dobrou noc?