Jak za chvíli uvidíte, bakterie číhají skutečně všude kolem nás a to i na předmětech, které denně opakovaně používáme.

Firemní kávovar

Začněme v práci. Co uděláte, když přijdete ráno do práce? Někteří z vás možná odpoví: „Stoupnu si do kuchyňky a připravím si svou ranní kávu.“ Ovšem kávovar vám může během chvilky nadělit mnohem více než jen ranní probuzení. Pokud není kávovar pravidelně čištěn příslušným personálem, může být zdrojem bakterií, které se ve vlhkém prostředí kávovaru dobře množí.

Knoflíky, vypínače

Mysleli jste si, že nejvíce znečištěným místem na toaletě je samotná mísa? To bohužel není pravda, a proto zaměřit se při úklidu pouze na mísu a její okolí, většinou nestačí. Podle National Sanitation Foundation totiž existují i jiná místa, na kterých ulpívají bakterie mnohem více.

Kuchyňská houbička je největším semeništěm bakterií. Vědci vysvětlili, proč

Patří mezi ně vypínače, knoflíky na myčce, ale třeba i klika u lednice či madlo mikrovlnné trouby. Podle jawscleans.com byste proto měli tyto povrchy čistit alespoň jednou týdně dezinfekčními ubrousky, které pomáhají eliminovat výskyt virů i bakterií včetně SARS-COV-2.

Kliky u dveří

Když si představíte, kolik lidí před vámi asi sáhlo na kliku, kterou jste právě otevřeli dveře, možná vás to znepokojí. I tak však každý den sáhnete na několik klik od dveří a madel, aniž byste se nad tím více zamysleli. Podle výzkumníků z University of Colorado ruka průměrného člověka nese více než 3 000 bakterií z minimálně 100 různých druhů.

Prostřednictvím madel a klid lze bakterie snadno roznášetZdroj: Shutterstock

Podle studie z University of Arizona z roku 2014 obsahuje jedna jediná klika tolik bakterií, že během několika hodin může dojít k rozšíření choroboplodných zárodků po celé kancelářské budově, hotelu i zdravotnickém zařízení. Během prvních dvou až čtyř hodin dokáže viry a bakterie zachytit a šířit až 60 % pracovníků a návštěvníku budov.

Prostředí koupelny

Nebezpečí na vás však číhá i v pomyslném bezpečí domova. Zdárným příkladem je například koupelna, která většinou voní svěžestí, a proto by vás ani nenapadlo, že právě zde se nachází tolik bakterií. Pokud například nemáte bezdotykovou baterii a nečistíte ji každý den dezinfekčním sprejem, jedná se dle jawscleans.com o jedno z nejznečištěnějších míst ve vašem domově.

Kde se v domácnosti drží nejvíce bakterií? Toaleta to není

Podobným problémem jsou i ručníky, které se díky neustále vlhkému prostředí bakteriemi jen hemží. Stejně tak držáky na kartáčky na zuby. Naopak pravidelně čištěná toaleta může být proti tomu tím nejčistším místem vašeho domova, protože jí je věnována každodenní péče.

Mobilní telefon

Tak schválně, kdy jste naposledy dezinfikovali svůj mobilní telefon? Pokud odpovíte, že jste to udělali alespoň jednou v životě, i to bude úspěch. Podle průzkumu společnosti Deloitte kontrolují občané žijící v USA své telefony zhruba 47krát denně a nedělejme si iluze, že by to v Evropě a konkrétně u nás v republice mělo být jinak. Tak častá manipulace s mobilním telefonem poskytuje spoustu příležitostí k přesunu bakterií z vašich rukou přímo na display a ostatní části telefonu.

Ničí bakterie i viry. Čeští vědci vyvinuli unikátní druh papíru

„Lidé nosí své mobilní telefony všude s sebou a používají je i v situacích, ve kterých by si jinak předem myli ruce. S mobilním telefonem tak však neučiní, a i díky tomu mají mobilní telefony tendence být skutečně velice špinavé,“ sdělila pro time.com Emily Martin, odborná asistentka epidemiologie na University of Michigan School of Public Health.

V nedávné studii dokonce vědci přišli na to, že mobilní telefon středoškolského studenta ukrývá více než 17 000 kopií bakteriálních genů. To z něj dělá údajně 10krát špinavější místo, než kterým je záchodové prkénko.

Klíče

Ať už je řeč o klíčích od auta, nebo od svazku, který obsahuje klíče od vašeho domu, rodičů, práce a dalších budov, mají jedno společné: obsahují velké množství bakterií. Odemykáte rozličné zámky, pokládáte je všude možně a občas je i někomu půjčíte? A kolikrát jste je za tu dobu myli? Nejspíš nikdy, že?

Web thekitchn.com proto doporučuje klíče pravidelně omývat v mýdlovém roztoku. Smíchejte teplou vodu s pár kapkami saponátu a klíče na chvíli položte do roztoku. Poté vezměte starý kartáček na zuby a vydrhněte všechna zákoutí. Pak důkladně opláchněte pod tekoucí vodou a nechte oschnout.

Klíče jdou z ruky do ruky, ze zámku do zámkuZdroj: Shutterstock

Peněženka a peníze

V rámci studie, která byla publikována v Environmental Research and Public Health v dubnu letošního roku, se i v kontextu s pandemií COVID-19 opět řešila otázka peněz a jejich potenciálu ukrývat v sobě a přenášet patogenní bakterie.

Kornoutky plné bakterií. Výsledky kontrol zmrzlin jsou nejhorší za šest let

Kvůli neustálému kontaktu s širokou škálou lidí, různými povrchy, potravinami i aerosoly jsou bankovky považovány za jeden z nejčastějších fomitů neboli předmětů, které jsou v případě kontaminace viry a bakteriemi schopny přenášet nemoc na dalšího hostitele. Studie potvrdila, že bankovky mohou pomoci přenášet i bakterie typu Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella a Listeria.

Psí miska

Kdo žije se psem, už si jistě zvykl na častější potřebu úklidu a dezinfekci všech ploch, jelikož naši chlupatí přátelé mohou domů po každé procházce přinést choroboplodné zárodky a bakterie na svých tlapkách, v kožichu, ale i ve svých tlamách. I z tohoto důvodu je potřeba věnovat péči o psí misky pravidelnou pozornost a mýt je stejně jako vlastní nádobí po každém jídle.