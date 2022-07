Studentce se hned při prvním sezení ulevilo. „Vyšlo najevo, že její maminka byla velice striktní a doma se všechno dělo podle ní. Při hypnoterapii si dívka odblokovala poslušnost, kterou k matce cítila,“ řekla Holubcová.

Studentka přišla ještě asi třikrát, přičemž psycholožka s ní vše probírala i při sezeních bez hypnózy. „Říkala mi, že vědomě by nikdy proti mamince nic neřekla. A že až nyní si uvědomila, jak se jako holčička bála,“ uvedla Holubcová.

Ne u každého se však úspěch dostaví hned napoprvé. Jiná paní si při hypnoterapii nemohla vzpomenout na zážitky z dětství ani dospívání. Psycholožku proto navštěvovala delší dobu, než se to zlomilo.

Úlevu pocítila až po několika sezeních. „Pak jsme se bavily o tom, jak v hypnóze reagovala, jak se třásla, jak plakala,“ řekla Holubcová. Cílem metody podle ní je, aby si člověk uvědomil, co ho trápí, a vypořádal se s tím.

Stává se i to, že to nevyjde vůbec. A to i kvůli tomu, že ne každý má trpělivost. „Když se úspěch nedostaví hned, někteří lidé to vzdávají. Očekávají, že terapeut z nich všechno sejme a oni nebudou dělat nic,“ řekla Holubcová. Zdůraznila, že terapie je práce na sobě samém, přičemž terapeut je jen pomocník.

Široké využití

Podle předsedkyně Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP Veroniky Víchové má hypnoterapie široké využití. Lékaři ji dnes používají v psychiatrii, neurologii i ortopedii, při kožních onemocněních, v chirurgii, anesteziologii, porodnictví, gynekologii nebo u zubaře. Často tlumí stres ze zákroku.

Dobrého hypnoterapeuta člověk pozná podle toho, že je to vystudovaný lékař nebo psycholog a absolvoval odborný kurz. „Většina z nich má i ukončený psychoterapeutický výcvik,“ uvedla pro Deník Víchová.

Od roku 1970 prošlo základním kurzem v Kroměříži, kde je hlavní tuzemské školicí centrum, více než 1800 odborníků. V současnosti hypnoterapii nabízí sto třicet lékařů a psychologů. Jejich seznam lze najít na webu hypnoza-kromeriz.cz.

Do hluboké hypnózy - tranzu - je podle Víchové schopno se dostat asi jen patnáct procent lidí. „Lehčího a středního stavu ale dokáže docílit osmdesát procent veřejnosti,“ řekla. S tím, že zkušený hypnoterapeut musí pečlivě posoudit, zda a případně jaký postup je pro konkrétního člověka použitelný.

Hypnóza příliš nepomáhá například při základním léčení psychóz. Úspěšná bývá naopak při úzkostech, ale i alergiích, oparech, ekzémech či lupénkách, které mívají i psychosomatické příčiny. „Kolega chirurg se vždy jedno odpoledne týdně věnuje hypnoterapii. Části pacientů pomůže natolik, že nemusí přistoupit k zákroku,“ řekla Víchová.

Důležité je, aby člověk o hypnózu stál a nebyl do ní nucen kupříkladu někým z rodiny. To u něj totiž může vyvolávat napětí, celý se zablokuje. Uvedení do hypnotického stavu ale může brzdit i to, když je člověk přespříliš natěšen. „Nadšení musí terapeut zklidnit,“ uzavřela Víchová.