Světový pohár v biatlonu se konat bude. Kvůli koronaviru ovšem bez diváků. Rozhodla o tom bezpečnostní rada státu. „Velice mě to zklamalo. Mám lístek na nedělní závody a koupil jsem jeden i tchánovi. Dostal ho k narozeninám, moc se na to těšil. Je velký fanoušek biatlonu a být osobně přítomný na závodech je úplně něco jiného, než když to člověk sleduje v televizi. Myslím si, že zbytečně podléháme panice. Je to škoda,“ povzdechl si Kamil Svoboda ze Svitav. Více ZDE.