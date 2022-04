Z jarního plevele je asi nejznámější sedmikráska. „Stejně jako i většina ostatních jarních plevelů má příznivý vliv především na játra a žlučník. A protože podle tradiční medicíny je jaro ideální pro očistné jaterní kůry, sedmikrásky by na talíři neměly chybět. Pomáhají i při nechutenství, nachlazení a kožních problémech,“ uvedla pro Deník terapeutka Marcela Kaniová s tím, že játra mají v tradiční medicíně spojitost i s agresivitou, kterou právě umí jarní byliny utišit.

„Jejich mírně hořká chuť je pro žlučovité vzteklouny úplně ideální,“ dodala. Sama do dubnových pokrmů přidává hlavně mladé listy kopřivy, pampelišek a medvědího česneku. „Dají se přidat téměř kamkoli, nebo i popíjet jako smoothie, která jsou bohužel populární i v zimě, kdy organismus příliš ochlazují, proto by se měla popíjet až na jaře a v létě,“ upřesnila.

Kopřivy a pampelišky jsou bohatým zdrojem železa. Pomohou proto s krvetvorbou. Ale také povzbudí metabolismus a vzhledem k tomu, že mají schopnost odvádět z těla nečistoty, jsou oba tyto druhy plevele výbornou alternativou pro jarní očistu organismu.

Dobrou zprávou je, že tyto rostliny mohou bez obav konzumovat i těhotné nebo kojící ženy. Ze známých druhů můžete do svého jídelníčku zařadit také jitrocel, řebříček nebo hluchavku. Z mladých lístků jitrocele lze připravit salát, polévky či pomazánky. Klidně ho ale můžete upravit i místo klasického špenátu. Pomůže proti chudokrevnosti, pročistí vám organismus, působí protizánětlivě a má dokonce i antibiotické účinky.

Řebříček obsahuje glykosidickou hořčinu, silici (okolo 0,25 %) s obsahem azulenu, alkaloidy, flavonoidy, tříslovinu, cholin, aldehydy, kyseliny mravenčí, octovou a salicylovou. Mimo jiné má schopnost rozšiřovat a posilovat cévy a zpevňovat jejich stěny. Pomáhá tak i upravovat příliš vysoký tlak.

Chutný a zdravý plevel

U hluchavky se vyplatí konzumovat celou rostlinu, protože nať je mnohem bohatší na mikroživiny než květy. Obsahuje například zinek, křemík, železo či vápník. Ženám pomůže od bolestivé menstruace, ale také podpoří funkci jater a ledvin.

Dalším chutným a zdravým plevelem je popenec, který obsahuje množství silic, hořčin (glechomin), tříslovin, pryskyřic, organických kyselin, minerálů (draselných solí) a vitaminů, zejména vitaminu A a C. Rovněž podporuje detoxikaci, pomáhá při nadýmání, dokáže pomoci při zánětu močových cest i horních cest dýchacích a poděkují vám za něj také vaše plíce a ledviny.Aby vám jídlo s plevelem chutnalo, neměli byste to přehánět s množstvím.

Nezapomeňte rostliny před konzumací dobře umýt. Pak lze plevel využít při běžném vaření – přidejte trochu do polévky, do rizota, karbanátků nebo do salátu. Výborné jsou tyto rostlinky také v různých nádivkách nebo omáčkách. Fantazii se zkrátka meze nekladou.

Autor: Irena Frolová