První chřest každoročně netrpělivě vyhlížejí kuchaři, gurmeti i příznivci zdravé výživy. Sezona této křehké a chutné zeleniny obvykle začíná v polovině dubna, ale letos má kvůli deštivému počasí trochu zpoždění. Na co je dobrý chřest? Chřest má nádech luxusu, protože jeho pěstování je náročné a trvanlivost krátká - k zákazníkovi se musí dostat nejpozději 36 hodin po sklizni, aby si zachoval chuť i výživové hodnoty. Lidé si na něm pochutnávali už od starověku a dnes mu odborníci přisuzují výjimečné léčebné účinky.

Chřest je superpotravina plná vitaminů a minerálů. | Foto: Deník/Alena Hedvíková

Chřest zahradní je vytrvalá zelenina, z níž se na jaře sklízejí mladé prýty - stonky. Podle způsobu pěstování jsou buď bílé, fialové nebo zelené. O tom, zda je chřest zelený či bílý, rozhoduje přístup výhonků ke světlu.

Chřest vyrůstá před očima

Bílý chřest se pěstuje bez přístupu světla, má jemnější chuť a silnější slupku. Z hlediska pěstování je jednou z nejnáročnějších rostlin.

Zelený chřest roste na poli nepřikrytý, je chuťově výraznější a má jemnější slupku, takže se nemusí tolik loupat. Na jaře ze země vyrazí mladé výhonky, které připomínají oštěpy se špičatými šupinatými špičkami. Sezona chřestu každoročně končí 24. června.

Jak zpracovat chřest:

Zdroj: Youtube

„Pokud se výhonky nesklidí a nechají se růst, stane se z nich obří péřovitá kapradina, která na podzim odumře,“ píše web The Spruce Eats. Podle něj stojí za to vyzkoušet první chřest sezony jen lehce napařený s troškou citronu. „Je to pravá chuť jara,“ uvádí web.

Proč jíst chřest?

Podporuje metabolismus, proto je vhodný při redukční dietě. Upravuje hladinu cukru v krvi a snižuje hodnoty cholesterolu. Udržuje klidný a dlouhý spánek.

Přestože pocházejí ze stejné rostliny, existují mezi zeleným a bílým chřestem rozdíly v nutriční hodnotě.

„Zelený chřest má tendenci mít vyšší hladinu živin, jako jsou bílkoviny, kyselina askorbová, vápník, thiamin a niacin. Bílý chřest má obecně nižší obsah antioxidantů než zelený chřest,“ upozorňuje web Visitstockton.

Připomíná, že když se člověk pozorně dívá, může doslova v přímém přenosu sledovat, jak chřest roste. „Za teplého počasí může chřest vyrůst až o sedmnáct centimetrů za jediný den,“ píše Visitstockton.

Jedině čerstvý

Abychom si na chřestu opravdu pochutnali, musí být čerstvý. Poznáte to podle pevně sevřených hlaviček a podle toho, že nejde ohnout, protože by hned praskl. Ohebné a jakoby gumové stonky nekupujte.

Chřest zpracujte co nejdříve. „Bílý chřest vždy oloupejte po celé délce. Tenký zelený chřest někdy loupat ani není potřeba, ten silnější je lépe oloupat aspoň ve spodní třetině prýtu,“ radí web Prkynko.cuketka.

VIDEO: Patří chřest do ledničky? A jak poznat kvalitní kus? Pěstitel radí

Pokud chřest chcete skladovat, zabalte jej do vlhké utěrky a uložte do lednice, ovšem nejvýš na tři dny. Zamražením chřestu prodloužíme čerstvost až na půl roku.

Kuchyňská úprava chřestu je jednoduchá. Chřest můžeme jíst syrový, tak si zachová nejvíce léčivých látek. Nakrájený na kolečka se hodí do salátů, pomazánek nebo třeba jen tak na chleba s máslem. Můžeme jej dusit v páře, vařit například s trochou soli, cukru a plátky citronu, blanšírovat, zprudka zapéct na grilu nebo v troubě či orestovat na pánvi. V Česku se často podává s vejci, holandskou omáčkou nebo jen přelitý máslem.

Zpracování chřestu



Nejprve ostrým nožem odřízneme nebo odlomíme tuhé zdřevnatělé konce stonků. Většinou stačí dva centimetry. Pak chřest oloupeme škrabkou na zeleninu od hlavičky ke konci stonku.



Chřest můžeme vařit nastojato – svážeme stonky provázkem do svazků a postavíme do vyššího hrnce s osolenou vroucí vodou, aby špičky, které jsou jemnější, vyčnívaly a vařily se pouze v páře. Doba vaření je asi deset až 15 minut.



Zdroj: Vaříme doma

Plný vitaminů, minerálů a vlákniny

O léčivých účincích chřestu psali už starověcí lékaři Galén a Hippokrates. Nemýlili se. Podle dnešních vědeckých výzkumů je bohatý na vitaminy skupiny B a má značné množství vitaminů C, A a E. Obsahuje také draslík, zinek, železo, hořčík, fosfor, síru a alkaloid asparagin. Pročišťuje organismus a navozuje duševní klid a pohodu.

Příznivě působí na na ledviny a močový měchýř. Obsahuje totiž látky s diuretickými účinky, a tím se stará o zdraví těchto orgánů.

„Pokud vás tedy trápí opakované infekce močových cest či ledvinové kameny, určitě byste měli zařadit chřest do svého jídelníčku. Vyhnout by se mu však měli ti, kteří trpí nefritidou, tedy silným zánětem ledvin,“ připomíná iReceptář.

Chřest obsahuje hodně vlákniny a dokáže zasytit, ačkoliv má velmi málo kalorií, což ocení lidé, kteří chtějí zhubnout. Je lehce stravitelný a podporuje správnou střevní mikroflóru, upravuje hladinu cukru v krvi, snižuje vysoký tlak i cholesterol a chrání srdce. Zlepšuje okysličení mozku a obsahuje účinný antioxidant glutathion, díky němuž posiluje imunitu a pomáhá v prevenci proti rakovině.

Chřest je také známý svými afrodiziakálními účinky a ženám pomáhá zmírňovat menstruační bolesti.

Středověk chřestu nepřál

„Chřest je trvalka, a tak se nemusí každý rok znovu vysévat, předpěstovávat, protrhávat… Na dobře připraveném záhonu roste až dvacet let a z každé rostliny se během chřestové sezony sklidí přibližně půl kilogramu výhonků,“ uvádí web Miluji chřest.

Do Čech se chřest dostal v 18. století a pěstoval se především na Moravě. Nejvíce se jeho pěstování rozšířilo v Ivančicích, které zásobovaly kvalitním chřestem celou habsburskou monarchii. Po II. světové válce vytlačily chřest jiné plodiny, nyní se ale v Ivančicích chřest opět v malém množství pěstuje. Nejvíce českého chřestu se však dnes vyprodukuje u Mělníka. Zdroj: Miluji chřest

První doklad o pěstování chřestu pochází už ze starověkého Egypta, kde byla nalezena nástěnná malba stará asi 4,5 tisíce let, která zobrazuje Egypťany obětující bohům různé plodiny včetně svazku chřestu. Pěstování chřestu bylo rozšířeno i v antickém Řecku a Římě, kde byl chřest považován nejen za lahůdku, ale také za lék a účinné afrodiziakum.

Ve středověku se v Evropě na chřest pozapomnělo, jeho pěstování se znovu rozšířilo až v 15. století ve francouzských klášterech. Křehkou zeleninu si oblíbil a proslavil král Ludvík XIV. a později i slavná madame de Pompadour. Chřest se pak úspěšně ujal v Německu.

„Jeho pěstování se věnovali i Holanďané, kteří vynalezli nový způsob, jak chřest pěstovat – pod velkými hliněnými zvony. Tato technika se začala využívat i v rakouské monarchii, a sice v 18. století,“ píše web Miluji chřest.

Dnes jsou největšími světovými producenty chřestu Čína, Peru, Německo a USA.