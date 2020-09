Průlomový objev, tvrdí vědci. Alzheimerovu chorobu bude možné diagnostikovat na základě krevního testu, a to s přesností až 98 procent. Dosud žádný jednoznačný diagnostický test neexistoval.

Alzheimerova choroba. Péče o pacienty. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Podle některých odborníků, kteří se průlomové studie, podle níž bude možné diagnostikovat Alzheimera skoro se stoprocentní jistotou, zúčastnili, by test měl být dostupný do tří let.