Útěk do stínu: Kdy jsou lepší žaluzie, kdy raději zvolit rolety a markýzy

Osloví-li zahradního architekta klient, který chce vytvořit moderní zahradu u funkcionalistické vily ze třicátých let, vypadá to jako zadání snů. „Jenže představy investora zpočátku přesahovaly možnosti velmi malého pozemku. Chtěl bazén na plavání, místo pro grilování, zákoutí pro pečení buřtů na ohni i místo pro pěstování zeleniny,“ vzpomíná architektka Martina Forejtová z ateliéru zahradní a krajinářské architektury Land05. Jejím úkolem se tak stalo dostat na malý a k tomu svažitý pozemek všechno, co si rodina majitelů domu přála, a přitom nevytvořit přehuštěný nefunkční prostor. Nebylo to právě jednoduché zadání.

Promyšlené využití pozemku

Martina Forejtová

Vystudovala zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici na Moravě. V roce 2005 spoluzakládala ateliér a05 a v roce 2016 založila vlastní ateliér Land05. Má za sebou desítky úspěšných realizací jak rodinných zahrad, tak i parků, městských ulic a projektů v krajině. Projekty Land05 získaly spoustu ocenění, například v soutěži Zahrada roku 2020 se zahrady v pražských Hodkovičkách a Na Babě umístily na prvním a druhém místě. V roce 2021 získal Park U Kněžské louky druhé místo. Rozhovor s Martinou Forejtovou jste si mohli přečíst v únorovém vydání našeho magazínu.

Především díky přeměně svažitého pozemku v několik pobytových teras, spojené s pečlivou prací s terénem, ale také mnoha dalším originálním nápadům se nakonec podařilo na zahradě vytvořit vše, co si rodina přála. Návrh vycházel z dobře promyšleného využití pozemku, správné kombinace materiálů a barev a samozřejmě vhodného výběru rostlin, aby prostor těšil obyvatele domu po celý rok. Na nejvýše umístěné dřevěné sluneční terase si rodina užívá vodní radovánky. K příjemnému pocitu pomáhají platany střižené do střechy, které navíc poskytují příjemný a přirozený stín.

„Původně klientem požadovaný zastřešený bazén by pohledově zabral celý prostor zahrady a nezbylo by místo na nic dalšího. Lepší volbou se stal kvalitní skořepinový bazén, který splňuje požadavek na delší využitelnost, ale prostor nezahlcuje svým objemem,“ vysvětluje Martina Forejtová. „Dali jsme si záležet také na barvě nádrže, její stěny jsou metalicky šedé, což nabízí daleko přirozenější vzhled. Rodina se tak nedívá do tyrkysové díry.“ Šedá barva, která se objevuje i na dalších prvcích zahrady, představuje navíc vyladěné propojení s funkcionalistickou modernou třicátých let minulého století.

Dalším z elegantních prvků, který evokuje slavnou éru, je levitující betonové schodiště. Propojuje bazénovou terasu s níže položenou druhou terasou. Ta nabízí možnost posezení s přáteli u grilu nebo ohniště v podobě velké cortenové mísy – dalšího pojítka s funkcionalismem. O pohodlné posezení se starají dřevěné lavice upevněné na zídce a venkovní křesla. Stolování nic nebrání ani ve dnech, kdy vypuknou subtropická vedra. Ochranu před slunečními paprsky kolem velkého jídelního stolu zajišťují dvě stínicí plachty. Vypadají efektně, lehce a jejich kotvení do stěny domu šetří potřebný prostor. Terasa je jasně vymezena čistými plochami opěrných zídek ze šedého pohledového betonu, přes něž přepadají ohnutá stébla okrasných travin.

Na zahradě samozřejmě nesmějí chybět okrasné záhony a zelená plocha trávníku. Jim vymezila Martina Forejtová poslední, tradiční terasu přilehlou k domu. Díky promyšlenému mixu okrasných travin, trvalek a cibulovin se prostor od jara do podzimu převléká a v každém období nabízí na odiv jinou krásu. Nekončí to ani v zimě, kdy potěší zlatavými trsy vysokých travin. Pokud hledáte místo, kde mohou obyvatelé domu pěstovat vlastní hrášek, mrkev nebo bylinky, najdete záhony tam, kde byste je asi nečekali – na pochozí střeše garáže.

Vsaďte na trvalky



V blízkosti obytné terasy by rozhodně neměly chybět trvalky. V zahradnictví je potkáte zřídka, ale právě ony s pomocí svých květů vnesou do zahrady během celé sezony proměnlivost, barvy, vůně a bohatství tvarů. „Proměnlivost zahrady během dne i během roku je právě jedna z jejích nejkrásnějších vlastností, kterou vám statický byt nikdy nedá. A obzvlášť u trvalek si tuto vlastnost zahrady můžete užívat dnes a denně, protože rostliny vykvétají, zbarvují listy a v zimě nám nabízejí svá krásná spící květenství ojíněná mrazem,“ říká známý zahradní architekt Ferdinand Leffler.



A doporučuje: Nevybírejte si trvalky jen podle barvy květu. Především ve stinné části zahrady využívejte rostliny, které nabízejí různé tvary a velikosti listů a především různé odstíny zelené. Při osazování nezapomeňte ani na zimní období, efektně budou vypadat třapatky či traviny. Půvabný trvalkový záhon se většinou skládá z několika výškových úrovní, které se navzájem doplňují. Je dobré, když máte v záhoně pokryty všechny. Obzvláštní pozornost věnujte spodnímu pokryvnému patru, kam budete sázet trvalky, které se postarají o „zelený“ koberec. Zakrytá půda výrazně omezí růst plevele a vám ušetří práci s plením, zároveň tak ochráníte záhon před nadměrným odpařováním vody z půdy. Úkolem nejnižších rostlin je také uzavřít plochu. Umísťují se především k okrajům záhonu, není podmínkou, aby ostatním rostlinám určily rámec.



Využít lze kakost, svízel, jahodník měsíční, rozchodníky, vhodná je plaménka šídlovitá, škornice červená nebo mocnička kuklíková, případně brčál.S výraznými solitéry, které tvoří kostru záhonu, jako je třeba kostřava atlasská, hvězdice srdcolistá, ozdobnice čínská, hlavatka obrovská, perovskia nebo oblíbená pivoňka, šetřete. V záhonu by jich mělo být méně. Umístěte je do zadní třetiny záhonu, popřípadě uprostřed, je-li pohledový z více stran. Hlavní část výsadby budou tvořit skupinové rostliny, které vyplňují místo mezi kosterními solitéry. Pěchava podzimní, šalvěj hajní, třapatka zářivá, třapatkovka nachová nebo řebříčky lze dávat do skupiny téhož druhu či promíchat s ostatními skupinovými rostlinami.



Rozmístěte je po celé ploše. Na každém okrasném záhonu by neměli chybět také vtroušení „pendleři“. Jejich roli oceníte zejména v prvních dvou třech letech po založení výsadby. Jsou to rychlé kytky, které pěkně a dlouho kvetou. Díky schopnosti se samovolně přesévat v záhoně během sezon pendlují. Zabydlí se tam, kde se pro ně uvolní místo s vhodnými podmínkami k růstu. Při výběru konkrétních druhů záleží vždy na podmínkách stanoviště. Na osluněných až polostinných plochách se uplatní třeba měsíček, orlíček nebo krásenka, také náprstník, divizna či kohoutek.Někdy mohou mít stejné rostliny v různých typech záhonů různou funkci, třeba šalvěj hajní může plnit v nízkém záhoně roli skupinové rostliny, ve společenstvu vyšších trvalek být zase půdopokryvná.

Obyvatelé vily v Hodkovičkách si mohou své zahradní zázemí užívat v přirozeném soukromí. Z ulice je pozemek odcloněn domem, před nechtěnými pohledy ze sousedství chrání betonová a dřevěná zeď spolu s habry s plochým tvarem koruny, takzvanými „lízátky“. Podtrženo, sečteno: Zahrada v pražských Hodkovičkách nabízí mnohem víc, než byste od tak malého pozemku čekali. Díky spoustě zákoutí se rodina může věnovat všem aktivitám, po kterých toužila – zaplavat si, vystavit se sluníčku, užít si posezení u grilu, ve stínu modřínu si dát partičku šachu nebo se jen kochat pohledem do zeleně, ale stejně tak si vypěstovat trochu zeleniny a bylinek.

_Design zahrady přitom zůstal čistý a moderní. Funkčně autonomní ostrůvky se vzájemně neruší a fungují v harmonické symbióze. Zdi z precizně provedeného pohledového betonu, velkoformátové dlažby a dřevo naplňují představy o moderním, ale přívětivém stylu. Podařený projekt Martiny Forejtové a jejího ateliéru zahradní a krajinářské architektury Land05 získal nejvyšší ocenění v soutěži Zahrada roku 2020.

Kam s ní?



Přemýšlíte o vybudování obytné terasy třeba u chalupy? Před samotnou realizací je třeba promyslet, na jakou světovou stranu bude zahradní zázemí situováno. Při umístění terasy směrem na jihozápad si sluneční svit užijete od pozdního dopoledne do večera. Při situování na jih vás čeká nejvíce hodin slunečního svitu, tedy od rána až do pozdního odpoledne. Na terase se severovýchodní polohou si užijete ranní slunce a odpolední stín. K večeru se terasa opět prosluní. Jak velký prostor vlastně potřebujete, aby dovolil pohodlně umístit jídelní stůl, gril, slunečník, případně i lehátka, různé dekorace a rostliny?



Počítejte se dvaceti až dvaceti pěti metry čtverečními pro čtyři až šest lidí. Pro vybudování terasy, ať už bude zastřešená, či nikoli, do velikosti zmiňovaných dvaceti pěti metrů čtverečních není potřeba žádný povolovací dokument. V případě zastřešení terasy větší než tato výměra bude nutné povolení, o jehož způsobu se informujte na na stavebním úřadě. Zjistěte si také, jaké existují podmínky zastavění konkrétního pozemku podle územního plánu dané obce. Důležité je procento zastavitelnosti pozemku neboli poměr zastavěné plochy vůči celé výměře pozemku.



Pokud bude terasa otevřenou neobezděnou plochou pokrytou podlahou či dlažbou, jedná se o plochu zpevněnou. Územní plán však může mít také stanoveno procento nezastavěné plochy pozemku – i bez zpevněných ploch. Umístění terasy vychází z umístění vlastního domu na pozemku a zbývajících ploch kolem domu. Důležitá je vzdálenost sousedních domů, je třeba dodržet povinné odstupové vzdálenosti od společných hranic pozemku.