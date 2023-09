/FOTO, VIDEO/ Vláda Petra Fialy dnes (v úterý 20. září) uspořádala výjezdní zasedání v Kadani na Chomutovsku, kde se zabývala zásadními tématy Ústeckého kraje a Karlovarského kraje. Mezi ně patří výstavba a příprava dopravních staveb, program Spravedlivé transformace, bydlení a sociální začleňování i plánovaná těžba lithia na Teplicku.

„Těžba lithia je jedním z kroků k transformaci, protože jak sama těžba, tak navazující projekty gigafactory a automobilní průmysl nám umožní vytvářet věci s vysokou přidanou hodnotou,“ uvedl premiér Fiala. Jak dodal na jednání v Kadani vznikla dohoda, že budou dotčené obce i krajský úřad od investora dostávat více informací. „Domluvili jsme si způsob, jakým toho dosáhneme, včetně zastoupení reprezentanta vlády v pracovní skupině, která se touto otázkou bude zabývat,“ přiblížil předseda vlády.

Na zasedání v kadaňském kulturním domě Střelnice premiér připomněl také potřebu kvalitního dopravního spojení v regionu. Jak připomněl, ve stejný den se otevřel obchvat Loun v rámci dálnice D7 a další její úsek u Chlumčan má být otevřený ještě letos. Připravují se úseky dálnice D6, D7, takzvaná Kladrubská spojka i zkapacitnění silnice mezi Chomutovem a Kláštercem nad Ohří včetně kláštereckého obchvatu. Plánuje se také čtyřproudový tunel u Bíliny.

V otázce modernizace železniční sítě premiér zmínil přípravu vysokorychlostní trati z Prahy do Lovosic a z Ústí nad Labem ke státní hranici s Německem. „Bez vysokorychlostních tratí bychom nemohli být dostatečně konkurenceschopní, bylo by to také omezení pro naše občany a jejich mobilitu,“ uvedl Fiala.

Na programu byl také program spravedlivé transformace, z něhož poputuje 41 miliard na podporu tří uhelných regionů. Pro Ústecký kraj to má být 15,8 miliardy korun na různé projekty. Jedním z nich je zatopení dolu ČSA mezi Mostem a Chomutovem a také vybudování nového bydlení i průmyslové zóny s moderními technologiemi v této oblasti.

Vláda se dále věnovala i negativním sociálním jevům na Ústecku a Karlovarsku jako je obchod s chudobou či sociálně vyloučené lokality. „Chceme přihlížet ke zkušenostem zastupitelů, reprezentantů těchto regionů, kteří se s těmito otázkami potýkají dnes a denně,“ ujistil premiér Fiala. „V této souvislosti připravujeme také detailní cenové mapy, které by měly omezit obchod s chudobou v oblasti bydlení,“ dodal.

Výjezdní zasedání vláda podniká i do dalších krajů, kde se zabývá především regionálními tématy a jedná s místními politiky.