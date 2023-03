Největší zakázku ve své historii se chystá vyhlásit Ústecký kraj. Bude hledat dopravce, který bude obsluhovat páteřní síť elektrických vlaků. Vítěz tendru získá smlouvu na 15 let. Odhadovaná cena za vlakokilometr je výrazně vyšší než ta, kterou kraj Českým drahám platí nyní. A to přesto, že v soutěži nepožaduje nové vlaky. Dohromady kraj počítá s tím, že za dobu trvání smlouvy zaplatí 18,25 miliardy korun.

Železniční trať Děčín - Ústí - Teplice - Most - Chomutov, ilustrační foto. | Foto: Deník/Petr Málek

Vlaky z Děčína do Kadaně, z Chomutova do Karlových Varů nebo z Ústí nad Labem do Litvínova. Tam všude by měly jezdit od roku 2026 patnáct let vlaky dopravce, který uspěje v soutěži. „Tento týden jsme vyhlásili nabídkové řízení,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Řehák.

Nově by tak provoz vlaků s elektrickým pohonem měl být pod jednou smlouvou, doposud jej řešily dvě smlouvy. Bude potřeba vyřešit překlenovací období mezi koncem stávajících smluv a naběhnutím nové.

Oproti současným smlouvám stoupne cena. Kraj odhaduje, že za každý ujetý kilometr zaplatí 281 korun a zároveň ponese riziko tržeb. Výsledná cena tak může být i nižší, konečné náklady budou závislé na tom, jak budou lidé vlaky využívat. U jedné smlouvy nyní platí kraj 153,60 koruny a u druhé 194,04 koruny. To jsou ceny pro loňský rok, ty letošní budou stanovené teprve na základě dat České statistického úřadu.

Nepožaduje nové vlaky

Kraj přitom nepožaduje nové vlaky, jak bývá u podobných zakázek obvyklé. V Ústeckém kraji již nyní jezdí moderní jednotky RegioPanter, které jsou doplněné klasickými vlaky staršího data výroby. I ty budou ale na konci smlouvy přibližně 30 let staré. „Požadavky na stáří vozidel nejsou definovány. V případě využití vozidel, která nebudou nová, musí tato projít poměrně zásadními úpravami tak, aby jednotka působila nově,“ upřesnila mluvčí krajského úřadu Magdaléna Fraňková. Bližší specifikaci požadovaných vlaků podle jejích slov v současné době není možné zveřejnit.

Kraj se snaží dlouhodobě o to, aby po kolejích jezdily na běžných linkách moderní vlaky. Kromě panterů, které vozí cestující mezi Děčínem a Kadaní, je možné jezdit také RegioSharky, tedy nízkopodlažními motorovými jednotkami. Ty jsou v provozu například na trati mezi Děčínem a Rumburkem. O poznání starší jsou desira jezdící přes České a Saské Švýcarsko nebo jednotky RS od Stadleru. S těmi se mohou svézt cestující na Litoměřicku nebo Lounsku. I ty jsou ale nízkopodlažní a mají klimatizaci.

Dopravce na železnici kraj v posledních letech zpravidla nesoutěžil, například zakázky na turistické linky zadal napřímo vybraným dopravcům. Oproti tomu v autobusové dopravě má za sebou řadu soutěží. Naposledy loni v prosinci nastoupil nový dopravce na západě Ústeckého kraje, kde linkové autobusy převzala společnost Umbrella. O rok dříve na Teplicku začala jezdit firma ČSAD Slaný ze skupiny ICOM. Její provoz od počátku provází problémy, kraj jí udělil kvůli neplnění smluvních podmínek milionové pokuty.