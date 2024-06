Františkánský klášter v Kadani v sobotu patřil zvláštní historické události s názvem Kadaňský mír. Návštěvníci byli na slavnosti svědky kostýmované „hostiny“ účastníků a mírového jednání, které se vázalo k uzavření mírové smlouvy mezi luterány a katolíky v červnu roku 1534.

V arealu Františkánského kláštera se uskutečnila historická akce Kadaňský mír z roku 1534. | Foto: Deník/Miroslav Rada

Po ní v zahradě následovala hostina smíření. Součástí doprovodného programu byla vystoupení dobové hudby, tanečnic, historického šermu, doplněná nabídkou stylového občerstvení. Na akci navazuje doprovodná výstava ke 490. výročí události, na níž Kadaňané ve 20. století prakticky zapomněli.

„Proč do města přijely špičky tehdejších knížat Svaté říše římské včele s králem Ferdinandem? Proč přijel i papežský velvyslanec? Proč se Kadaň stala v červnu 1534 na několik dní ,hlavním městem´ střední Evropy? Zajímají-li vás odpovědi, neváhejte nás navštívit!“ vyzval správce kláštera Petr Liebscher. Výstava potrvá do 28. října, přístupná je od 10 do 17 hodin od čtvrtka do neděle.