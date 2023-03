Kadaňská radnice se rozhodla snížit hranici věku pro bezplatné jízdy v MHD. Chce lidi motivovat k využívání hromadné dopravy, a také nabídnout seniorům benefit. Lidé od 60 let budou zdarma jezdit od 1. července.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / František Géla

Dosud bezplatně jezdili v kadaňské městské hromadné dopravě lidé nad 70 let. Od 1. července, s platností nového jízdního řádu, se nově hranice posune směrem dolů. Zdarma tam budou senioři jezdit již od 60 let. Novinku schválila rada města.

„Chceme motivovat lidi, aby méně jezdili auty a více využívali hromadnou dopravou autobusem. Městskou hromadnou dopravou se dostanou po celém městě, mohou se takto svézt například do nemocnice, k obchodům, kamkoli. Za druhé by toto mělo fungovat jako určitý finanční benefit pro seniory,“ zdůvodnil rozhodnutí starosta Kadaně Jan Losenický.

Po Kadani jezdí tři linky MHD. Dospělí platí 10 korun, děti od 6 do 15 let a senioři od 60 do 70 let nyní dávají 5 korun. Zdarma jezdí aktuálně lidé nad 70 let.

Na jízdném zaplatí cestující za rok kolem půl milionu korun. Zavedením jízdného zdarma pro lidi od 60 let přijde město zhruba o 50 tisíc korun. Podle radnice to není pro městský rozpočet taková zátěž, plusy tohoto opatření prý převažují.

A jak přijali plánovanou změnu lidé v Kadani? „Vítám to. Městskou jezdím a určitě je to dobře. Něco ušetřím,“ potěšila zpráva například 67letého Josefa Šmída. „Jsem rád. Autobusem občas jezdím,“ přidal se také senior Ladislav Plecitý. Část lidí chystanou úlevu naopak kritizuje, tvrdí, že alespoň něco by se platit mělo, alespoň symbolicky, že jízda MHD je zboží jako každé jiné a nemělo by se to financovat z městského rozpočtu. Další mají neutrální postoj. „Nepotřebuji tu úlevu, jízdenku si klidně zaplatím. Ale třeba to někomu pomůže. Je pravda, že padesát tisíc taková rána pro město není,“ dodal Michal Kvasnička.

Autobusová hromadná doprava v Kadani se rozjela v polovině 90. let 20. století. Tři linky provozují Technické služby Kadaň.