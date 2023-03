„Důvody jsme měli dva. První byl sociální, druhý byl zbavit oblast ubytovny, protože takto byl objekt schválený a kdokoli další by ho koupil, mohl by ho takto využívat,“ vysvětlil primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO). „Mohl by z toho být zdroj problémů,“ doplnil.

Dům chce město využívat jako nájemní pro mladé lidi od 18 do 35 let se stálým zaměstnáním, kteří by byli ubytováváni na dobu určitou.

Budova stojí v Šafaříkově ulici v Horní Vsi a původně ji vlastnil státní podnik Povodí Ohře. Ten vyhlásil loni na podzim, že ji prodá formou výběrového řízení obálkovou metodou, kdy byla vyvolávací cena stanovena na 8,4 milionu korun. Minimální podání vycházelo ze znaleckého posudku. Už tehdy mělo město o budovu zájem, údajně ji ale chtělo odkoupit za znaleckou cenu, nikoli v dražbě nejvyšší nabídnutou cenu.

„Psal jsem Povodní Ohře, že máme zájem, odpověď ale byla: ‚ne, zasoutěžte si, my chceme maximalizovat zisk z domu‘,“ uvedl primátor. Do dražby se následně přihlásila společnost Chomutovská bytová, která patří městu. Nabídla 10,2 milionu korun, tedy cenu o pětinu vyšší, a jako jediný zájemce nemovitost získala. Na posledním zasedání zastupitelé většinou svých hlasů odsouhlasili, že město budovu od své společnosti za stejnou částku koupí.

Obcházení zastupitelstva

Způsob výkupu kritizují opoziční hnutí, vnímají to jako obcházení zastupitelstva. Rozlítila je také suma, kterou je město ochotné dát.

„Proč se nikdo jiný do výběrového řízení nepřihlásil? Protože je i cena 8 milionů korun mimo ekonomickou tržní realitu Chomutova,“ rozčílil se zastupitel hnutí STAN Daniel Černý. „Jedná se o čtyři bytové jednotky. Je to opravdu velký nesmysl,“ zdůraznil. Připomněl také, že podnik budovu využíval jako ubytovnu, ovšem pro své zaměstnance, například hrázné, nikoli sociálně slabé občany.

Na to konto koalice namítla, že musí riziko zkolaudované ubytovny v centru zmizet. Následně také krotila obavy z toho, že startovací bydlení v jistém smyslu znamená totéž co sociální.

„Startovací byty jsou určené i pro děti z dětských domovů, což kvituji, je to správné. Ale tady samozřejmě není jistota, že se nebavíme o tomtéž,“ namítla zastupitelka SPD Šárka Jánošková.

Vedení města zdůraznilo, že si nájemníky bude moct vybírat, měli by to být tedy lidé, kteří nebudou devastovat majetek, a nehrozí, že by zhoršili situaci v ulici. Je to hlavní rozdíl oproti sociálním bytům, které město pořídilo s pomocí dotací na sídlištích. V tomto případě není svázáno dotačními podmínkami a může se řídit vlastními kritérii.