Žatecko - Průmyslová zóna Triangle na Žatecku je v užším výběru pro obří investici z Jižní Koreje. Podle zasvěcených je favoritem. Výrobce pneumatik Nexen Tire hledá pozemky, úřady nechtějí výběr komentovat.

Mapa průmyslové zóny Triangle | Foto: reprofoto Ústecký kraj

Do finiše se blíží vyjednávání o investici, která by mohla do regionu přitáhnout více než deset miliard korun. Jihokorejská firma Nexen Tire hledá pozemky pro výstavbu své nové továrny na pneumatiky a průmyslová zóna Triangle na Žatecku je stále v užším výběru favoritů.

Důkazem je i několik jednání zástupců firmy v Žatci a na krajském úřadě nebo snížení ceny nabízených pozemků.

Vývoj jednání o projektu, který má v budoucnu zaměstnat až dva tisíce lidí, ale zahaluje hustá mlha. Úřady oficiálně nechtějí nic potvrdit, ani jméno potenciálního investora. Konkrétní nejsou ani k průběhu jednání. Jihokorejská firma totiž kvůli konkurenci vůbec nestojí o publicitu. „Stále platí, že projekt nemůžeme jakkoli komentovat," uvedla pro Deník Adéla Tomíčková, tisková mluvčí Czechinvestu, který o obří investici vyjednává. Prakticky stejně reaguje na dotazy médií i ředitel Strategické průmyslové zóny Triangle Jaroslav Krch.

Přesto některé informace prosakují a pro zónu Triangle jsou pozitivní. „Zástupci Česka byli jako jediní z finalistů pozváni na jednání do Koreje," uvedl v tisku zdroj obeznámený s vyjednáváním. V boji o obří investici byly podle původních informací zóny také v Polsku, Slovensku nebo Bulharsku. V Česku přicházely v úvahu tři lokality. Klášterecká zóna, ostravský Mošnov a konečně Triangle na Žatecku. Klášterecká zóna ale nenabízí dostatečný prostor. Ostrava sice bojuje nízkou cenou, ale podle některých informací nevyhovuje tamní zóna tolik, jako Triangle. Hlavně kvůli technickým požadavkům.

I další náznaky jsou pro okres Louny příznivé. Že je Triangle v užším výběru potvrzují i dvě nedávné návštěvy zástupců jihokorejské firmy v Žatci. Při jedné z návštěv byli viděni při přivítání na žatecké radnici.

Kraj zlevnill pozemky

A v boji o investora navíc nedávno Ústecký kraj, vlastník zóny Triangle, výrazně zlevnil nabízené pozemky. Běžná cena v Triangle je 400 korun za metr čtvereční, zastupitelé kraje ale pro jihokorejskou společnost souhlasili s nabízením pozemků mezi 150 a 350 korunami za metr čtvereční. Přesně schválená není cena schválně, aby vyjednavači mohli lépe manévrovat podle nabídek konkurence. „Nedali jsme žádný limit, i když byly různé návrhy na cenu. Nakonec jsme se ale rozhodli, že to dáme touto volnou cestou, abychom umožnili Czechinvestu další jednání. Víme, že ceny nabízené v Česku i zahraničí jsou dumpingové, proto jsme rozhodli touto volnou formou," uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM).

Naopak obavy prý má v našem regionu investor, který dodává pneumatiky pro Volkswagen a brzy začne vozit své výrobky i do Škody, z nedostatku vhodných pracovníků nebo z nedostačující silniční sítě. Oficiálně zatím nechtějí české úřady potvrdit, že utajovaným investorem je skutečně jihokorejská společnost Nexen Tire, zabývající se výrobou pneumatik. Bojí se, že by mohly ohrozit investici. Konkrétní nechce být ani Czechinvest, který o investici vyjednává.

Jméno firmy ale proniklo na veřejnost z různých náznaků politiků na všech úrovních, včetně vládní. Že se jedná o investora z Jižní Koreje, prozradil před časem prezident Miloš Zeman i ministři Rusnokovy vlády a zástupci Moravskoslezského kraje, který o společnost také bojuje. Firmy z Jižní Koreje v České republice investovaly v pos-ledních letech téměř padesát miliard korun. Jde hlavně o společnosti napojené na výrobce automobilů Hyuindai.

V zóně Triangle na Žatecku působí aktuálně společnosti Gestamp, Hitachi, Grammer, Johnson Controls, Solar Turbines a Hargo a Neturen. Prakticky všechny firmy, kromě Solar Turbines, která opravuje plynové turbíny, jsou součástí automobilového průmyslu.

Průmyslová zóna Triangle už stála více než dvě miliardy korun, rozlohu má 364 ha a dříve tam bylo vojenské letiště. Tomu se zajímavou shodou okolností říkalo Korea.