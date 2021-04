Ostudu svým krajanům dělala krádežemi v obchodech s drogerií a kosmetikou 41letá Thi Hang Le z Ústí nad Labem. Byla postrachem drogerií nejen na severu Čech. U českolipského soudu svou vinu přiznala a soud její prohlášení o vině přijal. Za pokračující přečin krádeže dostala souhrnný trest 12 měsíců nepodmíněně ve věznici s ostrahou. Ona i státní zástupce se vzdali práva odvolání. V pravomocném rozsudku také stojí povinnost uhradit škodu poškozeným řetězcům dm-drogerie markt ve výši přes 6000 korun a Rossmann téměř 41 tisíc. Celková škoda u této její série krádeží, jež trvala od prosince 2019 do konce ledna 2020, dosáhla 75 tisíc korun. „Devíti skutků se dopustila přesto, že byla pro krádež odsouzena už dříve v Praze a v Ústí,“ uvedla soudkyně Lucie Homolková.

Obhájkyně Marie Nedvědová žádala, aby soud od souhrnného trestu upustil, nenavyšoval dobu věznění a ponechal její klientce pouze dřívější trest 10 měsíců, který jí udělil královéhradecký soud. Návrh ale soud neakceptoval. Sama obžalovaná, chvílemi plačící a roztřesená, v závěrečném slově pronesla jen stručnou větu: „Chtěla bych na svobodu co nejdříve,“ řekla Thi Hang Le, kterou čeká pobyt ve věznici ve Světlé nad Sázavou.

Původně vystudovaná ekonomka z Vietnamu, pak manikérka z Ústecka, se specializovala na krádeže v drogeriích DM a Rossmann. Z regálů obchodů dokázala bez placení odnést desítky balení kvalitních zubních past, zubních i mezizubních kartáčků, desítky krémů, sprejů, barev na vlasy, rtěnek, balzámů na rty, hygienických vložek a tampónů. U soudu zaznělo, že zboží předávala dál, je možné, že tak „zásobovala“ jiný obchod.

Žena po dopadení spoléhala na nepříčetnost, na úlevu kvůli duševní nemoci – kleptomanii, ale psychické onemocnění soudní znalec Jiří Marek vyloučil.

Krást zvládala až čtyřikrát týdně, k jednotlivým prodejnám jezdila taxíkem. „Dopoledne stihla krást v Děčíně a odpoledne v České Lípě. Tento způsob života vedla aktivně, odcizené zboží předávala jinému člověku. Sama si vše organizovala, to by nemocný člověk nedokázal,“ zdůraznil Marek, který znalce vykonává 40 let a Vietnamku vyšetřoval už v minulosti.

Podle státního zástupce bylo v hlavním líčení prokázáno, že obžalovaná je příčetná a byla schopna ovládat své jednání. „Zboží si většinou ukládala do tašky, kapes a pronesla bez zaplacení z obchodu. Když si v českolipské prodejně všimla, že ji pozoruje prodavačka, veškeré zboží vysypala do nákupního košíku a ten nechala v prodejně odkud odešla bez nákupu,“ přiblížil státní zástupce Libor Šuráň. „S přihlédnutím, že uznala svou vinu, bude souhrnný trest 12 měsíců nepodmíněně dostatečnou motivací, aby v jinak relativně velmi rozsáhlé trestné činnosti nepokračovala,“ prohlásil Šuráň. A připomněl, že obžalovaná „vydělala“ i na loňské úpravě zákona, který překvalifikoval kategorii větší škody, kde jí hrozilo 1 až 5 let na mírnějších 6 měsíců až 3 roky.

Stejné trestné činnosti se údajně dopouštěla po celé republice. Další trestní řízení s ní kvůli krádežím vedou nebo chystají v Ústí nad Labem, Děčíně, Praze, Litoměřicích a Mostě.