Flotilu zelených autobusů čeká ještě víc práce. Další součást sítě DÚK, školní autobusy, na zdejší silnice vyjedou 25. května. Pokud ovšem vláda zachová tento termín pro otevření školních zařízení dětem prvního stupně.

Kraj objednává i vlakovou dopravu v regionu. Společnost AŽD Praha, která vlastní trať Lovosice-Obrnice a jezdí na Švestkové dráze nově i pravidelnou dopravu, se nyní nabídla, že by od června zajistila i turistický provoz na části vlakové trati Lovosice-Úpořiny, a to z Lovosic na začátek Oparenského údolí. Na trati se v minulých letech utrhl svah a její část je zničená. Dnes tu vlak jezdí pouze od Teplic do Radejčína, jinak zde funguje náhradní autobusová doprava.

Dopravu tady zatím zajišťuje její stávající, krajem objednaný provozovatel, České dráhy. „Pokud bude omezená možnost dovolených, České středohoří je jedna z možností, kde se dají trávit jednodenní výlety, a Oparenské údolí je vyhledávané,“ řekl k podpoře návrhu AŽD ze strany krajských radních hejtman Oldřich Bubeníček. Příspěvek kraje přitom má být pouze symbolický, kolem sta tisíc korun. „Je to za minimální peníze, jenom za pohonné hmoty,“ doplnil první náměstek hejtmana Martin Klika.

Jízdní řád této zvláštní turistické linky bude Ústecký kraj s dopravcem teprve pilovat a včas s ním lidi seznámí. Zhruba 200 metrů sesuté trati u Prackovic nad Labem má v příštích letech obnovit Správa železnic (SŽ), kritické místo by překlenul železniční most. V příštích dvou letech čeká SŽ práce na projektové dokumentaci, získání územního rozhodnutí a stavebního povolení i výběrové řízení na zhotovitele.