Zaměstnanci se o chystaných změnách oficiálně dozvěděli začátkem tohoto týdne, většina ze 43 dostane výpověď. Poslední várku piva uvaří v polovině března, pak se budou doprodávat zásoby. Ty by měly vystačit do začátku léta. „Výroba piva na novém zařízení kontinuálně nenaváže, budeme mít zhruba tříměsíční prodlevu, nejsme to tak rychle schopni stavebně připravit,“ popsal Kec. Pivovar tak přijde o tradičně nejsilnější prodeje, které u točeného piva připadají na léto. „Je to rozhodnutí našeho majitele. Nicméně ani zisk z této doby by nepokryl náklady,“ vysvětlil s tím, že aktuálně pivovar dodává do 180 hospod. „Uvědomujeme si, že můžeme přijít o zákazníky. Je to risk podnikání,“ dodal.

Loni Žatecký pivovar uvařil 24 tisíc hektolitrů piva, v některých letech před tím to bylo i kolem 30 tisíc. Nově se počítá s roční produkcí tři až pět tisíc hektolitrů. Nyní nabízí třináct značek piv, jejich počet v budoucnu klesne. Zůstanou některé ležáky, nově by měla přibýt svrchně kvašená piva typu IPA.

Žatecký pivovar se rozkládá na Žižkově náměstí, na kraji historické části města. Navazuje na tradici prvního žateckého měšťanského průmyslového pivovaru založeného v roce 1801. Dánská skupina Carlsberg jej vlastní od roku 2014.

Společnost s využitím dotace nedávno dokončila rekonstrukci rohového domu na Žižkově náměstí a Horovy ulice, kde vzniklo muzeum pivovarnictví. Podílí se na kulturních akcích ve městě během roku, v jeho areálu se například koná část Dočesné nebo recesistický Memoriál Lojzy Lupulína.