V Žatci věří, že rozhodnutí padne co nejdřív a že se napodruhé město na prestižní seznam mezi 16 dalších českých památek dostane. „V případném vstupu města do UNESCO vidím samé pozitivní věci,“ říká Jaroslav Špička , vedoucí skupiny, která vstup města do UNESCO připravovala.

Jaroslav Špička

40 let, rodák ze Žatce. Skupinu, která má na starost vstup města na Seznam UNESCO, vede od roku 2015. Má 12 členů, zastoupeni v ní jsou chmelaři, historici, pedagogové, úředníci z městského úřadu. Zároveň je místostarostou Žatce.

O vstupu Žatce a okolní krajiny do UNESCO se mělo rozhodnout teď v červnu. Nestane se tak. Proč?

Rozhodnutí mělo zaznít na zasedání výboru světového dědictví v ruské Kazani v polovině června. Situace na Ukrajině změnila plány, zasedání je odloženo na neurčito. Jsou informace, že by mohlo proběhnout jinde v září, říjnu nebo on-line formou jako v dobách covidu, ale nevíme. Třetí možností je, že se zasedání uskuteční až za rok v červnu 2023. Bohužel. Co jsme v brzké době očekávali, tedy zápis Žatce do UNESCO, když bude optimistický, tak to se teď nestane. Nezbývá nám nic jiného než čekat.

Je to pro město nějaká komplikace?

I teď v mezidobí pracují v Žatci tři skupiny spojené s kandidaturou. Mají na starost vzdělávání, propagaci a péči o chmelařské památky. Odložení rozhodnutí městu komplikace nepřináší. Žádný zásadní problém by nebyl ani to, kdyby nakonec zápis nevyšel. Chvilku bychom si posmutnili, přece jen jsme tomu věnovali několik let práce, ale rozvíjení tématu chmelařství a péče o památky s ním spojené neskončí zápisem či nezdarem. Zachování autenticity je důležité, aby i naši potomci věděli, proč je Žatec svým chmelařským dědictvím pro svět tak výjimečný.

Pandury a vojáci ze Žatce odjeli chránit hranice NATO. Mise na Slovensku začíná

Proč by měl Žatec a okolní krajina vlastně do UNESCO vstoupit?

Hlavním smyslem je, abychom se starali o naše památky a zůstaly zachované pro budoucí generace. Se vstupem dojde ke zvýšení cestovního ruchu, díky turistům vzroste kupní síla, což bude plus pro místní podnikatele. Může to pomoci k oživení historického centra, po čemž řada lidí ve městě roky volá. A za třetí bude mít Žatec větší šance získat dotace třeba na péči o své historické dědictví.

Co naopak negativního může případný vstup přinést?

Když řeknu nic, tak to bude znít špatně. Ale ono to nemá podle mě žádné velké nevýhody. Zápis do UNESCO bude pomyslný bič, abychom se o město starali dobře. Větší zápory opravdu nevidím. Občas se ozývá, že nechceme být druhý Český Krumlov. To se nestane. Nominace Žatce a okolní krajiny je specifická, nebude to o davech turistů, nepřijede jich přes léto milion. Ze současných dvaceti tisíc se dostaneme třeba na sto tisíc turistů ročně. Občany města to nikterak výrazně nezasáhne.

Žatec a okolní krajina kandiduje na zápis díky chmelu. Je to v rámci světového dědictví ojedinělé téma?

Ano. Viniční oblasti, olivové háje, pěstování agáve a témata dalších zemědělských komodit v seznamu zastoupená jsou, chmel zatím ne. Žatec a okolní krajina nabízí jeho příběh. Od miniaturní rostlinky, která je tady šlechtěná, po pěstování hotového produktu, což je chmelová hlávka, její cesty z venkova do města, kde se dále zpracovává a pak putuje do pivovarů.

Kdo mohl, zdražil, někteří končí. Pekaři balancují na hraně přežití

Žatec je kandidátem do UNESCO od roku 2007. Přinesla městu něco už jen samotná nominace?

Rozhodně ano. Díky tomu jsme získali ve formě různých dotací zhruba čtvrt miliardy korun. Peníze šly na rekonstrukci budovy městské knihovny, radnice, synagogy, Mederova domu a domu na Žižkově náměstí, kde vzniklo muzeum pivovarnictví. To byly velké peníze. Přišly ale i na menší projekty, třeba na vytvoření interaktivní mapy území Žatecka a na vědecký průzkum všech komínů chmelařských staveb ve městě. Odborníci je prolezou a každému majiteli nemovitosti dají dokument, v jakém stavu ho má. Případně doporučí nějaký zásah. Nominace přispěla ke zvýšení památkové ochrany celého dědictví. Loni byla žatecká chmelařská krajina prohlášena památkovou zónou, kulturními památkami se staly další budovy v Žatci nebo v sousedních Trnovanech a Stekníku.

Žatec stojí před rozhodnutím o zápisu na seznam UNESCO podruhé. V roce 2018 zasedání v Bahrajnu rozhodnutí odložilo s tím, že má být nominace přepracována. Co se změnilo?

V původní nominaci bylo zastoupeno i pivovarnictví, ale toto téma je na seznamu světového dědictví zastoupené. Bylo nám doporučeno, abychom se zaměřili jen na chmel, rozpracovali jeho příběh. Proto z nominace vypadl bývalý Dreherův pivovar, a naopak jsme do ní zahrnuli okolní krajinu s chmelnicemi a Stekníkem, kde je řada chmelařských památek.

Těžba českého granátu na Litoměřicku je v ohrožení. Už se nevyplácí

Jak dlouho Žatec o zapsání na seznam usiluje?

Dá se říct, že první snahy se objevily před dvaceti lety, kdy v Žatci vzniklo občanské sdružení Chmelobrana. Jedním z jeho cílů je uchovat právě chmelařské dědictví. Vznikl projekt Chrámu chmele a piva a postupně zrála myšlenka na vstup města do UNESCO. Vlastní přípravné práce začaly v roce 2015. V roce 2018 proběhlo zmíněné zasedání v Bahrajnu, kde nám hodnotící výbor řekl: Je to pěkné téma, dopracujte ho o chmelařskou krajinu a vraťte. To jsme udělali a čekáme verdikt. Věřím, že budeme úspěšní.