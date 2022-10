„Stejně jako v minulých letech jsme i letos v měsíci říjnu zahájili výrobu technického sněhu ze zařízení Snow Factory. Jedná se o špičkovou technologii, která je schopna vyrábět technický sníh i při plusových hodnotách. Vyrábíme sníh s patřičným předstihem do velkých deponií, stejně jako v minulých letech už od října, abychom mohli zahájit zimní sezónu v požadovaném termínu a nabídli návštěvníkům co nejlepší podmínky pro lyžování,“ vysvětluje za provozovatele střediska ředitel Jakub Hanuš.

„Špatného je na chování TMR to, že se nechová společensky odpovědně. Z mnoha důvodů bychom se měli snažit snižovat spotřebu energií, všichni, on ten nedostatek energie pořád hrozí, a pokud se prostě všichni trochu neomezíme, budeme mít všichni větší problém,“ míní například liberecký zastupitel Jaromír Baxa. Další lidé se zase obávají toho, že sníh nemůže vznikat přirozenou cestou a do přírody se dostávají chemické látky.

Stříkání sněhu v říjnu? Na Ještědu se zbláznili, zní kritika i z Krkonoš

Že by pro výrobu bylo použito jakýchkoliv chemických přísad, však Jakub Hanuš kategoricky odmítá. „Stejně jako u konvenční výroby technického sněhu sněžnými děly či tyčemi je i v případě Snow Factory jedinými vstupními médii voda, která je v zařízení nejprve zmrazena na požadovanou teplotu a následně v podobě ledových šupin tlačena potrubím na samotnou sjezdovku,“ přibližuje.

Podle TMR Ještěd je zasněžování už řadu let běžnou součástí příprav na zimní sezónu, a jedná se o nezbytnou věc potřebnou pro jejich podnikání. „Stejně jako například bazény nebo jiná sportoviště potřebují pro zabezpečení svého provozu a obživu elektrickou energii, tak tato situace platí i pro lyžařské areály,“ brání se provozovatelé a podotýkají, že stávající energetickou krizi vnímají a bojují s ní úplně stejně jako další průmyslová odvětví. „Logicky se snažíme hledat energetickou úsporu provozu všude tam, kde je to alespoň trochu možné. Nezapomínejme ani na fakt, že na provozu lyžařských areálů jsou životně závislé i navazující služby a další podnikatelé. Každá 1 koruna utracená v lyžařském středisku znamená 7 korun právě v těchto navazujících odvětvích, jako je ubytování, gastronomie a další služby. Toto v České republice platilo vždy a bude i nadále,“ zdůrazňuje provozovatel.

To, že se k výrobě sněhu používá pitná voda, TMR potvrzuje. „I proto jsme velmi rádi, že díky libereckým zastupitelům prošel námi navržený záměr na změnu územního plánu, který počítá i s výstavbou retenční nádrže. Ta kromě zasněžování bude sloužit i pro jiné účely, například jako zdroj požární vody nebo třeba k rekreaci,“ podotýká Hanuš.

Platíme to z vlastní kapsy, zlobí se lidé

Lidé se však nad krokem TMR pozastavují. „Vadí mi, že všichni šetří a tady se vyhazují peníze vlastně za zbytnou věc. Navíc to platíme my všichni, protože jsou ceny energií zastropované a doplácí se ze státní kasy. Navíc před pár lety neměl areál peníze na provoz a nechal si od města platby odpustit a teď na takovouhle věc, jako je sněžení v patnácti stupních, má,“ komentuje Liberečanka Dana Marková. Naráží tím na skutečnost, kdy město Liberec v roce 2020 odpustilo společnosti TMR část nájmu za lyžařský areál na Ještědu, což jí mělo pomoci v boji s koronavirem.

I na argumenty, že zasněžování platí lidé ze své kapsy, má provozovatel areálu na Ještědu odpověď: „Od začátku října přešel náš areál na takzvaný spotový nákup elektrické energie. Nemáme tedy fixně danou cenu, se kterou bychom mohli alespoň střednědobě plánovat, a jsme odkázáni na aktuální tržní podmínky. Na druhou stranu konkrétně v posledních dnech je cenová hladina elektrické komodity poměrně příznivá, takže toho využíváme především v těch hodinách, kdy je cenová hladina nejníže, kolikrát i pod úrovní stejného období v minulém roce při fixních cenách,“ popisuje Hanuš.

Ve vyjádření poukazuje i na výhody organizační struktury nadnárodního holdingu Tatry Mountain Resorts. „Na rozdíl od řady menších provozovatelů areálů se nemůžeme spolehnout na zastropované ceny energií pro malé a střední velkoodběratele. Vynaložené prostředky nejen na zasněžování jdou tedy čistě z našich zdrojů a nikoliv ze státních dotací,“ dodává.

TMR Ještěd naopak vyzdvihuje, že zveřejněný příspěvek přinesl i pozitivní ohlasy. „Nás naopak těší, že jsme zaznamenali i celou řadu zastánců a pozitivních ohlasů lidí, kteří naši situaci chápou. Řada Čechů se na zimu těší a nechtějí ani v takovéto těžké době přijít o svůj oblíbený rekreační sport,“ uzavírá Hanuš.