"Další referendum už nebudeme řešit. Nouzový stav se prodloužil až do konce června. Během prázdnin dělat veřejné hlasování je nesmyslné. Pak budou komunální volby. O možném Skywalku už tak bude rozhodovat nové vedení města," vysvětlil jáchymovský starosta.

Stezku chtějí vybudovat soukromí investoři Petr Zeman, majitel klínoveckého skiareálu, a Jiří Rulíšek, který už Skywalk provozuje na Dolní Moravě poblíž Kralického Sněžníku, nedaleko vrcholu Klínovce. K tomu ale potřebovali pozemky, jež vlastní město Jáchymov. Vzhledem k tomu, že má jít o zásadní zásah do místní krajiny, vedení jáchymovské radnice rozhodlo, že o těchto strategických pozemcích rozhodnou místní. A tak se vloni v rámci parlamentních voleb konalo v Jáchymově referendum, v rámci něhož měli lidé říci, zda souhlasí s prodejem zmíněných pozemků či nikoliv. Lidé rozhodli, že pozemky město investorům prodávat nemá. Majitel klínoveckého skiareálu vloni na podzim uvedl, že se myšlenky Skywalku stejně ještě nevzdává. Letos v březnu pak přišla zpráva, že město bude kvůli stezce pořádat další referendum.

Ke stavbě hal v Horách zbývá už jen krůček

"To, že chystáme nové referendum, je naprosto legální. Tentokrát se jedná o nový záměr společnosti, a to na pronajatých pozemcích. Celkově se jedná o pronájem 5800 metrů čtverečních, za které nyní podnikatel Zeman platí 8 korun za metr čtvereční, tedy ani ne 50 tisíc korun ročně. My bychom chtěli za tuto plochu, která by sloužila Skywalku, 2 234 000 korun ročně," informoval v březnu starosta Grulich.

Se záměrem vybudování Skywalku nesouhlasila jáchymovská opozice. Kritická vůči radnici zůstává i nadále. "Vedení města s referendem až příliš tlačilo na pilu, což dávalo prostor k různým spekulacím, proč se tak děje. Mohl z toho vzniknout i dojem, že radnice pořádá druhé referendum účelově někomu na zakázku," reagovala nyní opoziční zastupitelka Lada Baranek, která doufá, že záměr se Skywalkem bude řešit už nové vedení města, jež vzejde po zářijových volbách.

Podle podnikatele Zemana bylo rozhodnutí města, že se referendum konat za této politické jáchymovské vlády už nebude, správné. "Nechci jít proti městu, nechci na něj tlačit, aby se takový záměr rozhodoval na poslední chvíli. Uvidíme, co bude po volbách," dodal majitel klínoveckého areálu.