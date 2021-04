Na pstruhové revíry na Ohři zavítal i známý televizní rybář Jakub Vágner. Do Žatce přijel na pstruhy obecné potoční, právě díky nim je řeka ve městě a nad ním mezi českými rybáři vyhlášená.

„Loni to tu bylo na potočáky výrazně silnější, teď se musí pro záběr mnohem víc udělat. Určitě na tom má vliv i počasí, oproti loňsku je tak o tři týdny pozadu,“ popsal Jakub Vágner. Stejně jako loni chytal přímo v Žatci i nad městem směrem na Nechranice. Jak se mu vedlo, budou moci zájemci opět sledovat v televizním pořadu S Jakubem na rybách.

Mezi rybáři, kteří přijeli na Ohři muškařit nebo vláčet, byl v sobotu také Ondřej Lipták z Kralovic na Rakovnicku. „Na zahájení sem jezdím pravidelně. Během sezony ale rybařím spíš na Střele kolem Rabštejna a Mladotic, je tam větší klid a hezká příroda,“ sdělil. Rybaří od mala, ke koníčku ho přivedl děda. „K mým největším úlovkům patří sumec 170 centimetrů, štika 120 centimetrů a půlmetrový okoun. Vše jsem chytil na Berounce. Tady na Ohři mám největší rybu pstruha duhového s délkou 55 centimetrů, chytil jsem ho zrovna loni na zahájení sezony,“ vypočetl.

S kolegou Martinem Šoltysem bral sobotní rybaření na Ohři v Žatci zároveň jako trénink, účastní se totiž soutěží v přívlači. Oba jsou členy berounského rybářského sportovního týmu, který působí v první lize. „Tady na Ohři si na zahájení vždy zachytáme, i když letos je oproti loňsku velká zima,“ popsal Šoltys.

Začátek sezony na pstruhových revírech Ohře si nenechal ujít ani Alois Ptáček ze Žatce. „V pátek jsem chytil sedm pstruhů duhových, největší měl 42 centimetrů. Sobota je slabší, zatím nemám nic,“ řekl krátce po poledni na břehu řeky u Stroupče. I on chodí rybařit při zahájení sezony pravidelně, raději prý ale chytá kapry na soutoku Ohře a Liboce, poblíž má zahradu. „Na to je zatím velká zima,“ vysvětlil.

U vody nemohl v pátek a sobotu chybět ani vášnivý rybář a znalec Ohře Alois Jurkovič ze Staňkovic u Žatce. „Hlavně v pátek se chytily pěkné ryby. Pod přepadem Nechranic vytáhli rybáři metrovou štiku a 90centimetrového candáta,“ řekl.

Většina se ale musela spokojit se skromnějšími úlovky. Rybí osádku v řece drancuje přes zimu kormorán velký, tento stěhovavý pták působí velké škody. Většina úlovků jsou v těchto dnech třiceticentimetroví pstruzi duhoví, které před pár dny do Ohře vysadili žatečtí a chomutovští rybáři.

Ideální podmínky pro pstruhy

A proč je Ohře mezi Žatcem a Nechranicemi vyhlášeným pstruhovým revírem? Může za to právě přehrada, která je natolik velká a hluboká, že dokáže vodu v řece významně přirozeně vyčistit. Voda z přehrady převážnou část roku vytéká ode dna, takže její teplota je v této části řeky poměrně vyrovnaná. Pohybuje se od 2,5°C v zimě do 13°C v létě. „A právě čistota a teplota vody je to, co dělá z řeky Ohře pod Nechranicemi pstruhovou vodu,“ připomněl mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.