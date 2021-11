Doslova na samotě u lesa sídlí jedno z nejmodernějších nahrávacích studií u nás. Studio The Barn postavil Dan Friml se svou ženou Alicí v malebném klidném venkovském prostředí v osadě Lada nedaleko Úštěku. V rekonstruované bývalé stodole mají kapely veškerý komfort.

Zdroj: Deník„Jsme vyprofilováni jako metalové studio, ale zvládneme i něco jiného. Měli jsme tu třeba i akustické folkové věci nebo punk,“ usmíval se Dan Friml.

U něj ve studiu to vypadá jako v obýváku. „Většinou jsou studia někde ve sklepě, je tam tma, je to taková čekárna u zubaře. Tady je to takové domácí,“ ukazuje padesátiletý muzikant hlavní výhodu jeho komplexu.

Kapela je vtažená do procesu nahrávání po celou dobu. Vedle hudební režie je hned vybavená kuchyně, v podkroví je možnost ubytování. „Když se domluvíme, manželka kapele i uvaří,“ doplnil další výhodu. Jeho žena Alice mu totiž s chodem studia výrazně pomáhá, věnuje se hlavně provozu a propagaci.

Covid znepříjemnil život mnoha podnikatelům. Své o tom ví i Dan Friml. Muzikanti poslední rok a půl neměli moc šancí vydělávat. „A my jsme v té době měli málo práce,“ povzdechl si.

Nevzdal se, a naopak své pole působnosti rozšířil. Stal se z něj youtuber a nově pořádá také nahrávací semináře a workshopy.

Dan Friml

• 50 let, pochází z Letohradu, muzikant, zvukový inženýr, producent.

• Vystudoval průmyslovku a následně skladbu na konzervatoři.

• Po studiích pracoval například v továrně na elektroniku, nebo se věnoval grafice a navrhoval webové stránky.

• V 90. letech začal produkovat první kapaly v různých undergroundových studiích. Pak odjel do USA, kde pracoval devět let jako studiový zvukař v New Yourku.

• V roce 2015 založil studio The Barn, které sídlí v Drahobuzi na Litoměřicku.

Zdroj: archiv Dana Frimla

Uživí vás studio?

Ano, vcelku dobře. Jen za pandemie to bylo horší. Lidé měli strach, ze začátku nikdo nechtěl chodit ani do studií. Lidé i kapely začali šetřit. Já měl také strach, nikam jsme nejezdili. Nyní jsme trochu otupěli a zvykli si a už se to opět rozbíhá.

Jaká je tedy situace nyní?

Vrací se to do starých kolejí, ale nám hodně pomohl i náš YouTube kanál. Kromě něj jsme vymysleli i naučné semináře. Moc se mi do toho původně nechtělo, nejsem úplně pedagogický tip. Ale zájem nás ohromil a už chystáme další turnusy.

Hodně propagace vám nyní dělá váš YouTube kanál, kde už máte přes 1 200 odběratelů. Jak vás napadlo stát se youtuberem?

Byla to náhoda, jako skoro vše v mém životě. Jednou jsem si objednal od známého kytarový efekt a on mi říkal, že ho mám vyzkoušet a pak až zaplatit. Nakonec jsem natočil o něm takové uživatelské video. Lidem se to líbilo a krabičku jsem dostal zadarmo. (smích) Tak jsem v tom pokračoval a další díl už dostal název Hračky na hraní. Dělal jsem recenzi na efekt od Antonína Salvy a opět to mělo úspěch. I na jeho základě si pak tu krabičku spousta lidí koupilo. Pak jsme to začali dělat víc profi, točí to se mnou manželka a po roce jsme se dostali přes tisíc odběratelů. To jsme nečekali.

Ve světě podobné recenze letí, dělají je producenti ve svých studiích. Například klášterecká firma Coffee Audio vyrábějící reproboxy takto poslala muzikantům do USA nebo Kanady své výrobky k posouzení. Samozřejmě zdarma. Je to pro vás také takový benefit?

Přesně tak, tak to vlastně začalo. Zvláštní je, že když jsme měli sotva sto odběratelů, tak se mi už ozval první výrobce krabiček a nabízel mi ji k posouzení na videu.

Jak je pak pro vás těžké, natočit video a říct tam, že to moc dobře nehraje?

To bych nedělal. Nechci dělat věci, které se mi nelíbí.

Zdroj: Youtube

Nyní máte na vašem videokanále další projekt Recky na vaše pecky, kde hodnotíte zaslané písničky od kapel. Jaký je o to zájem?Obrovský! Už jsme udělali osm dílů a mám v pořadí další desítky skladeb.

Jaká je úroveň těch nahrávek? Spousta projektů je natočena v domácích studiích.

Dnes není problém se doma natočit, ale kapele chybí ten pohled zvenčí. Nemají zpětnou vazbu a neumí se pohlídat. Aby to mělo potřebné parametry, potřebuješ vybavení a hlavně know how. Ty nahrávky hrají jako slušné demo, ale do vyšší ligy to nemá.

Youtubeři dnes vydělávají slušné peníze. Vám už to také přináší finanční profit?

Čekal jsem, že za rok budeme mít tak 500 odběratelů. Máme jich mnohem více, ale stále jsou z toho jen drobné. K růstu sledovanosti nám pomohlo několik zásadních dílů, například jak vyměnit lampy v zesilovači nebo snímače v kytaře. Nově jsme začali dělat také rozhovory se zajímavými lidmi z naší hudební branže.

Pocházíte z východočeského Letohradu, pak jste žil v Praze. Jak jste se dostal na samotu nedaleko Roudnice?

Manželka dělala v realitách a dostala náš současný objekt na prodej. Neměla fotky, tak jsem jel s ní to nafotit. Když jsem přijel, tak jsem se hned do tohoto místa zamiloval a před patnácti lety jsme se sem přestěhovali.

Ale vaše studio tu vznikl teprve v roce 2015, že?

Ano. Současné studio bylo stará špinavá stodola. Stála zde dlouho netknutá, pak jsme to postupně dávali dohromady. Nejdříve jsme si tam nahrával jen sám pro sebe, postupně jsme to přestavěli na vybavené studio. V přízemí je nahrávací místnost, v patře hudební režie, kuchyně a obývák. A pod střechou je pěkné ubytování.

Jaké nejznámější projekty u vás ve studiu nahrávaly?

Honza Křížek z Blue Effect, Dilligence, Fleshless, nebo Tortharry.

A kdo u vás strávil nejvíce času?

Kolem tří týdnů tu byli třeba Motorband, Honza Křížek u nás natáčel asi tři čtvrtě roku.

Zdroj: Youtube

The Barn je jediné nahrávací studio v Česku, jehož srdcem je mixážní pult Solid State Logic XL-Desk, čím je tak zvláštní? A jaké jsou vaše další přednosti? Ten pult je unikátní tím, že je to zvukově naprostá špička. Ale naše největší výhoda je, že tu je klid, pohoda, je tu krásné okolí. Kapela zde má pohodlí, bazén. Kromě toho, že jsem zvukař, tak jsem producent a dokážu tu kapelu vést.

Investice do studia musely být hodně vysoké, vrátí se vůbec někdy?

To je těžké říct. Do studia musíte investovat neustále, nejde stát na místě. To by byla smrt. Ty věci si nakupuji postupně, protože mě to baví.

Jaký postup doporučujete při nahrávání?

Je lepší, když kapela nahraje vše zde ve studiu a já do toho mohu jako producent mluvit. Muzikanti se totiž kolikrát sami nedokáží ohodnotit, jestli to nahráli dobře, nebo špatně. Nejhorší je, když to muzikant neumí zahrát. Pak se v tom babráme.

Zahrajete to pak za něj?

To se také stává. Zvládnu kytaru, basu, bicí a i ostatní běžné nástroje.

Máte nějaký sen, koho byste chtěl ve svém studiu nahrávat?

Snů mám mnoho. Kdokoliv z té evropské první ligy metalových kapel typu Behemoth nebo Veder (kapely z Polska, pozn. red.), by bylo skvělé tu mít.

Jak je to reálné?

Je to politika. Dokázali jsme hodně zajímavé věci, tak je to možné. Věhlas našeho studia stoupá.

Do rozhovoru vstoupila manželka Alice: Už jsme měli našlápnuto, protože je to k nám po dálnici kousek, ale zastavil nás covid. Hodně nám dělala propagaci v Německu a Polsku Danova kapela Mean Messiach, ale my najednou museli být doma. Ale už v lednu má u nás natáčet první zahraniční projekt.

Vy jste sbíral zkušenosti zvukaře v USA, jak jste se tam dostal?

Přes kamaráda, který mě doporučil, jsem tam byl v podstatě na stáži. Ze začátku jsem motal kabely, vařil kafe a až časem se dostal k samostatné práci zvukaře, když jsem hlavně nabíral kapely.

O jaké studio šlo?

Byl to soubor studií Vespa Studios, kde se točilo hlavně country. Byl jsem na správným místě ve správný čas.

Zdroj: archiv Dana Frimla

Co vám zkušenost z Ameriky dala?

Práce v USA mi dala jiný pohled na zvuk. Nikdy se mi nelíbil zvuk českých nahrávek z počátku 90. let. Typicky českou specialitou je, že se zpěv míchá nad ostatní nástroje. Naopak v obzvlášť v rockové muzice by měl zpěv být stejně nahlas a do muziky zapadnout. Nevyčnívat.

V New Yorku jste pracoval pro komplex větších studií. Jak jsou na tom dnes velká nákladná studia?

Postupně zanikají, protože dnes se dá točit hodně doma. V kurzu jsou spíše střední a menší studia, něco jako jsme my. Jsme levnější a výsledek je stejný.

Jak jste se vůbec vy dostal k muzice?

Táta byl kytarista, takže jsem začal zpívat a hrát na kytaru už v 5 letech. V 16 letech jsem se dostal do své první kapely. Se Sebastianem jsme vydali i kultovní desku u vydavatelství Monitor. Hrál jsem a stále hraji v několika dalších projektech. Hodně jsem se věnoval své kapele Mean Messiah, kterou jsem založil před osmi lety.

Máte nějaký cíl, co byste chtěl s kapelou dosáhnout?

Kapela je momentálně v hibernaci. Odešel nám bubeník a nevím, jestli to ještě dám dohromady. Mám pocit, že hráči na scéně nejsou připravení na úspěch. Nechtějí mu nic obětovat. Berou hudbu jen jako hobby a nemají tah na branku. Obecně nemají u nás kapely trpělivost a jsou líné.