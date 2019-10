Marek Váša provozuje rodinnou firmu nedaleko Liberce, která se zabývá vývojem, výrobou a distribucí pekařských a cukrářských směsí. Ze severu Čech spolupracuje s velkými nadnárodními společnostmi a nyní se hodlá soustředit na východní trh, konkrétně na Ukrajinu.

„Zpracováváme mlýnské a zemědělské komodity i funkční směsi, které mlynáři či pekaři přímo používají při výrobě. Chceme zjistit, co na Ukrajině chutná a jaké výrobní technologie se používají, abychom mohli nabídnout nějaká naše řešení. V neposlední řadě nás zajímají také zemědělské komodity, které mohou být vhodné pro produkci našich směsí,“ uvedl Váša na dvoudenním setkání českých a ukrajinských podnikatelů, které minulý týden hostil Krajský úřad Ústeckého kraje. Šlo vůbec o první misi ukrajinských podnikatelů do Ústeckého kraje.

„Setkání je předmětem projektu Incomingová mise ukrajinských podnikatelů a představitelů místních samospráv do Ústeckého kraje realizovaného Generálním konzulátem ČR ve Lvově, a to v rámci projektu ekonomické diplomacie. Cílem je propagovat ČR v zahraničí, vyzdvihnout kvalitu českého zboží a služeb, získat kontakty, na které by se při jiných příležitostech nedosáhlo, a uchopit možnosti obchodní spolupráce,“ informovala mluvčí hejtmanství Magdalena Fraňková.

Celkem se na krajském úřadu sešlo asi dvacet zástupců firem. „Ve Lvově vydáváme z 99 % víza. Nechceme být ovšem pouze vízovou fabrikou, ale hodláme zprostředkovávat hlavně kontakty. Jedině na základě osobních kontaktů totiž mohou vznikat další záruky obchodní spolupráce,“ řekl generální konzul ČR ve Lvově Pavel Pešek.

České firmy chtějí obráběče i předleny

Právě ve Lvově žije asi tři čtvrtě milionu lidí. „Lvov je teď hlavní město západní Ukrajiny, historická centrální část. Nedaleko něj jsou turisticky zajímavá místa, lázně a do popředí se tak dostává i turistický byznys,“ podotkl prezident Lvovské obchodní a průmyslové komory Dmytro Aftanas.

Spolupráci mezi Ústeckým krajem a Ukrajinou vítá také Radim Holeček, jeden z jednatelů firmy Invito Job, která zprostředkovává práci pro lidi z východních zemí. „Maďarsko i Polsko rozdávají Ukrajincům pasy jak o život a já cítím, že nám trochu ujíždí vlak. Vítám tedy každou spolupráci se Zakarpatím, jsme velmi dobře vnímaní a jsme 'ti jejich'. Vždyť spousta peněz z Československa mířila právě do obnovy Zakarpatské Ukrajiny,“ zmínil Holeček.

Podle něj potřebují firmy na severu Čech hlavně svářeče, obráběče nebo přadleny. „Oblasti, které jsou nejvíce ohrožené konfliktem s Ruskem, jsou momentálně ty, odkud je možné brát pracovní sílu. Tam bychom se měli zaměřit,“ doplnil Holeček, který pracuje také na Centru celoživotního vzdělávání ústecké univerzity. To dlouhodobě zajišťuje jazykové kurzy pro všechny zájemce z východu přicházející na české univerzity. „Dlouhodobě se sbližujeme s užhorodskou státní univerzitou a současně běží krajský projekt na vytvoření sítě spolupracujících kateder a fakult,“ doplnil Holeček.

Také oslovené nemocnice potvrzují, že vítají pracovníky z Ukrajiny, jako například Krajská zdravotní (KZ) sdružující pět velkých nemocnic v kraji. „Obecně máme se zdravotnickými pracovníky ze třetích zemí dobrou zkušenost. Mezi zahraničními lékaři si vybíráme, zajímá nás jejich kvalifikace, zkušenosti i motivace. V rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, který od 1. září 2019 nahradil pilotní projekt Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie, vybíráme lékaře na pracovní místa, kde přetrvává nedostatek pracovníků na českém trhu práce,“ řekla náměstkyně pro řízení lidských zdrojů KZ Vlasta Kašparová s tím, že v KZ pracují desítky ukrajinských lékařů.