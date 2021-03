„Stravou se dá nejenom hubnout, ale i posílit imunitní systém, aby se uměl lépe bránit různým nemocem. I když se vám někdy nedaří stravovat se, jak je pro vaše tělo nejlepší, a občas sjedete z cesty, vždycky pokračujte a nevzdávejte to,“ říká. Hodslavská pracuje v Centru sportovní ortopedie a medicíny v Teplicích, kde působí na pozici specialistky přes výživové poradenství. Přečtěte si s ní rozhovor na toto téma. Otázek byla celá řada. Zajímalo nás, jaké vitamíny jsou pro naše tělo v tomto náročném období vhodné. Ptali jsme se také, jak důležitý je pohyb. Být pouze zavřený doma, tělu neprospívá. Proto se dozvíte, jak posílit obranyschopnost našeho organismu, vyhnout se špatné náladě a jak nepodlehnout stresu v době lockdownu.

Zdroj: DeníkŘada lidí v současné době řeší svoji imunitu a s tím spojené možnosti jejího posílení. Jakými prostředky můžeme svou imunitu posílit?

Je důležité zařadit do svého jídelníčku potraviny s vysokým obsahem vitaminu C, kterými jsou například rakytník, acai berry, paprika, kiwi, kysané zelí, černý rybíz, citrusy. Dále je velmi podstatný vitamin D, který získáme ze slunečního záření. Stačí 10 minut každý den na slunečním svitu a zařadit do jídelníčku ryby, vejce, mléčné výrobky, játra, houby. Pokud to není možné, je třeba sáhnout po doplňku stravy v podobě vitaminu D3 a vitaminu C v lipozomální formě, která je pro tělo nejvíce využitelná. Na naší imunitě se také podílejí probiotické bakterie sídlící v našem střevě, které můžeme podpořit konzumací kysaných mléčných výrobků, jako je jogurt nebo kefír. Nezbytný je i dostatečný spánek, přiměřený pohyb na čerstvém vzduchu a nutričně vyvážený jídelníček.

Lidé obecně spojují duševní nepohodu v těchto měsících s jarní únavou. Dá se nad tímto pocitem nějak vyzrát?

Tělo se po zimě plné nevhodného jídla, alkoholu, nemocí a nedostatku světla dostává zpět do kondice, a tak je dobré mu pomoci především odlehčenou stravou bohatou na zeleninu a ovoce. Vyhýbat se tučným, smaženým jídlům, sladkostem a dodržovat pitný režim. Povzbudit naše tělo může například ženšen, rostlinka rozchodnice růžová nebo čaje yerba maté.

Potřebuje naše tělo pravidelný přísun větší dávky vitaminů a minerálů? Pokud ano, jakým způsobem je nejlépe tělu dodáme?

Pokud je naše strava dostatečně vyvážená a pestrá, není třeba užívat nějaké suplementy. Z přírodních zdrojů se i vitaminy a minerály do těla nejlépe vstřebají.

Dá se obecně říci, co je pro posílení imunity nejrychlejší a co nejúčinnější?

Je to kombinace několika faktorů. Například stres velmi oslabuje náš imunitní systém. Bohužel, v dnešní době je těžké se mu vyvarovat. Ideální na posílení imunity je tedy psychická pohoda, dostatek spánku, probiotické bakterie ve střevě, dostatek vitaminu D a C a přiměřený pohyb na čerstvém vzduchu. Toto je nejúčinnější kombinace. Imunitu dokážou rychle nastartovat vyšší dávky vitaminu C v lipozomální nebo intravenózní formě.



Za jak dlouho se projeví naše snaha o posílení imunity?

Záleží na stavu každého jedince. Ale obecně lze říci, že pokud dodržíme všechna zmíněná doporučení, tak se můžeme cítit lépe již během jednoho měsíce.

Existuje určitě řada přírodních léků k posílení imunity. Které byste mohla doporučit?

Z přírodních zdrojů můžeme sáhnout po třapatce nachové nebo hlívě ústřičné. Česnek, cibule, zázvor a křen působí v těle proti škodlivým mikroorganismům. Omega 3 mastné kyseliny jsou zase vysoce protizánětlivé a najdeme je v tučných rybách, lněném oleji, chia semínkách nebo vlašských ořeších. Prospěšné probiotické bakterie můžeme doplnit z kefíru či kvalitního jogurtu.

Co si myslíte o medu, cibuli a slivovici? Pomůžou takové babské rady zařazené do stravování před nemocemi?

Některé babské rady jsou založeny na účincích řady bylin a potravin, které našemu tělu prospívají. Například čaj z lístků šalvěje působí dobře proti virovým onemocněním nebo lichořeřišnice větší pomáhá od zánětů močového ústrojí. Česnek, cibule, zázvor a křen působí proti bakteriím, virům, plísním. Takže našemu tělu prospěje, pokud je do jídelníčku zařadíme.

Znáte nějaké top zázraky z přírody, které vy osobně užíváte?

Rakytník v různých formách, kvůli vysokému obsahu vitaminu C. Probiotické bakterie z kysaných mléčných výrobků a kysaného zelí na podporu střevní mikroflóry a velmi oblíbený zázvorový čaj.

Má na obranyschopnost těla vliv detox, případně v jaké formě?

Takzvaných detoxů je celá řada. Pokud například odlehčíte tělu od smažených, tučných, sladkých jídel a polotovarů, prokážete mu v očistě dobrou službu.

Jakou úlohu hraje ve zdravém životním stylu pohyb?

Působí příznivě na náš kardiovaskulární systém, srdce a cévy, pomáhá udržovat přiměřenou hmotnost a také psychickou pohodu. Je prevencí řady onemocnění jako cukrovka nebo ateroskleróza.

Jaký máte názor na saunování a otužování? Pomáhají k posílení imunity?

Určitě. Obojí je k posilování imunity velmi vhodné.

Co o sobě Šárka Hodslavská prozradila?

„Dříve jsem byla typicky nezdravě se stravující člověk, což mě dovedlo až k vážným zdravotním problémům. Lékaři si se mnou nevěděli rady, a to byl onen největší zlom v mém životě, kdy jsem si řekla 'dost'. Začala jsem studovat zdravou výživu a alternativní medicínu. Získávala jsem informace z řad odborníků a mé zdravotní problémy postupně mizely. Zdravý životní styl mě baví a nyní ráda pomáhám lidem a těší mě, když u nich vidím pokroky a úsměv na tváři.“