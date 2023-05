„Přišlo nám vyúčtování a v něm nedoplatek 40 tisíc korun. Má sestra musí doplatit 60 tisíc. A to jsme šetřili, topili jsme jen v kuchyni. Nevím, z čeho to zaplatím, asi si budu muset půjčit,“ řekla Eva Zsigray, obyvatelka bytu na sídlišti Míru. Její dcera měla nedoplatek 30 tisíc korun. „Manžel to už zaplatil. Ale je to mazec, pro mnoho lidí to je neřešitelná situace,“ řekla Andrea Karlova.

Ludmila Siřišťová ze stejné ulice panelového sídliště má nedoplatek 24 tisíc korun. Její měsíční příjem je jen asi o dva tisíce vyšší. „Budu se muset hodně uskrovnit, abych to zaplatila. A budu to muset uhradit ve splátkách,“ sdělila.

To Realitní kancelář L&L, která je dodavatelem tepla v systému centrálního zásobování v Podbořanech, umožňuje. „Posílali jsme vyúčtování koncem dubna, lidé mají ze zákona čtyři měsíce na to, aby nedoplatky uhradili. Takže mají čas přibližně do konce srpna. Mohou si do těch měsíců splacení rozvrhnout. Pokud by to i tak někdo nezvládl, budeme to s ním řešit individuálně,“ řekl jednatel Realitní kanceláře L&L Ladislav Ljapin.

Podle něj je důvod razantního zvýšení cen tepla zřejmý. Společnost nakupovala plyn za krizové ceny, které v průběhu loňského roku vystřelily nahoru v důsledku války na Ukrajině. „V Česku jsou dvě skupiny dodavatelů tepla, kteří jej vyrábí z plynu. Ti větší mají většinou uzavřené dlouhodobé smlouvy, u nich a ani u jejich zákazníků se nárůst cen plynu do cen tepla tak razantně neprojevil. Pak je druhá skupina, kam patříme my, kteří jsou menšími dodavateli tepla, kteří nakupovali plyn za ceny, jaké byly,“ vysvětlil.

Podbořany nejsou jediným českým městem, kde lidem v důsledku razantního zdražení plynu dramaticky vzrostly ceny tepla. Dalšími jsou například Slaný nebo Luby na Chebsku.

Vedení Podbořan o problému s vysokými nedoplatky za teplo řady svých obyvatel ví, podle starosty Radka Reindla s tím ale nemůže nic moc dělat. „Je to o smluvním vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem, v tom nemá město žádnou roli. Lidem ale v této věci nabídneme právní pomoc. Navíc každý může vyúčtování písemně reklamovat, jak to udělalo město. V uplynulé sezoně nám narostly ceny tepla u objektů napojených na centrální zásobování o 330 procent,“ řekl starosta.

Nové zdroje

Podle něj město připravuje do budoucna změny v topné soustavě. Současné plynové kotelny doplní zdroje na dřevoštěpku. „I když jdou ceny plynu zase dolů, nechceme, aby se situace opakovala. Nechceme být závislí na jednom zdroji energie,“ vysvětlil Radek Reindl.

V Podbořanech jsou na centrální soustavu napojeni lidé bydlící na sídlištích Dukelská, Míru a kpt. Nálepky. V minulých letech se některé samosprávy odpojily, spravují vlastní plynové kotelny, nechaly si nainstalovat tepelná čerpadla, na střechách některých paneláků vyrostly solární ohřevy na teplou vodu. V takových případech lidé za teplo platí nyní méně.