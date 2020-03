K žádnému snižování výroby zatím velké společnosti v Ústeckém kraji nepřistupují ani ho nepociťují u spolupracujících firem. Tak je tomu i v lovosické výrobně automobilových dílů TRCZ. Tady přijali několik opatření už při rozšíření viru v Číně. „Prozatím na nás žádné omezení výroby nedopadlo,“ potvrdil Miroslav Horký z „dceřinky“ japonského koncernu Tokai Rika. „Výpadky výroby čínských dodavatelů se zatím daří řešit leteckými dodávkami,“ dodal Horký s tím, že většina dodavatelů TRCZ i její mateřská společnost fungují v normálním režimu.

Připravují ale i postupy pro případ, že by se situace zhoršila. Teď v podniku nemají žádné zaměstnance s nákazou ani s podezřením. „Máme jich několik v karanténě z důvodu, že se vrátili z rizikových oblastí. Pokud to povaha jejich práce umožňuje, jsou na home office,“ dodal Horký a ujistil, že určitě neplánují omezování provozu. „Ba naopak, stále trpíme nedostatkem zaměstnanců a každý týden u nás probíhají výběrová řízení.“

V Lovosicích je i areál několika chemiček zaměstnávajících další množství lidí z města a okolí. Kvůli koronaviru vytvořily krizový štáb a podnikají společná opatření. „Otázka je, jestli to pomůže. Ale všichni věříme, že ano,“ řekl Milan Grmela, jednatel jednoho z podniků v areálu, společnosti Glanzstoff – Bohemia.

Home office

Home office tady zatím dali pouze jednotkám lidí. Nikoho nakaženého mezi personálem nemají, v 14denní karanténě bez následků je jen zaměstnanec, který se vrátil po jarních prázdninách z dovolené v Itálii. „Ani nešel do práce, dopředu věděl, že musí zůstat doma,“ dodal Grmela s tím, že jde o ajťáka a pracuje teď tedy z domova.

Značná část produkce lovosického viskózového vlákna směřuje do Itálie. „Kdyby mělo dojít k odstavení výroby v Itálii, budeme nuceni snižovat výrobu o 50 procent. To by mělo ekonomický dopad,“ uvedl Grmela.

Sesterskou organizaci má „Glanzstoffka“ u Cremony. Tedy v jednom z epicenter nákazy v Lombardii. „Měli 70 lidí v karanténě, od pondělka jsou ale všichni už v zaměstnání. Jen jeden je s nákazou v nemocnici. Vyrábí na sto procent,“ popsal Grmela.

Hlavní odbyt má podnik u milánské společnosti Pirelli. Česká „dceřinka“ na chvíli za italskou „sestru“ dokonce převzala část výroby. Tok materiálu pro výrobu pneumatik z Lovosic do Itálie zůstal nepřerušen. A to i když někteří dopravci odmítli Itálii jezdit. Zaměstnanci „Glanzstoffky“ vyjíždějící na služební cesty po ČR nebo do oblastí bez zákazu musí používat služební nebo soukromé vozidlo, nikoli hromadnou veřejnou dopravu.

Dohoda se zaměstnanci

V ústecké Spolchemii kromě jiných opatření doplnili respirátory a ochranné pomůcky pro zaměstnance, kteří jsou v častém styku s dalšími lidmi. Jde například o pracovníky ostrahy nebo logistiky. K použití jsou také roušky pro návštěvníky areálu z rizikových oblastí, například řidiče kamionů.

Výrobu syntetických pryskyřic v Ústí zatím také neomezili. „I na to jsme však připraveni,“ řekl mluvčí společnosti Jan Charvát. V chemičce chtějí i přes zrušení výuky ve školách zajistit plynulý provoz firmy. „Není v našem zájmu, aby zaměstnanci zůstávali doma ve chvíli, kdy to není nutné a kdy je možno situaci řešit jinak,“ řekl Charvát. Spolchemie je tak připravena personálu nabídnout oboustranně přijatelné řešení, jako je úprava pružné pracovní doby, home office, výměna směn, krátká dovolená bez nutnosti 14denního předstihu i neplacené volno.

Také v litoměřickém HENNLICHu nastavují v souvislosti se zavřením škol s každým pracovníkem individuální řešení tak, aby to vyhovovalo zaměstnancům a mělo minimální dopad na chod firmy. „V naší společnosti k dnešnímu dni není nikdo s potvrzenou nákazou,“ řekl ředitel firmy Pavel Šumera. Jestli bude mít firma ztráty, není ani tady zatím zřejmé. „V současné době se nedá odhadnout dopad rozšíření koronaviru na ekonomiku. Situace se velmi rychle vyvíjí, takže je těžké mluvit o jakýchkoli předpovědích,“ konstatoval Šumera.

Žádný zásadnější vliv šířící se epidemie a vládních opatření na výrobu a obchod zatím nezaznamenávají ani v Agrofertu, mezi jehož dceřiné společnosti patří lovosické chemičky Lovochemie a PREOL. Situaci ale koncern pravidelně vyhodnocuje.