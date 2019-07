„Hosté nám sociálky chodí chválit. Říkají, že nic takového nikde jinde v kempech neviděli. U nás nemáme ani žádné žetony na vodu, sprcha je v ceně pobytu,“ říká provozovatel kempu Sven Czastka.

Proč by návštěvníci měli dorazit právě do vašeho kempu?

Jsme přímo v centru Děčína a nabízíme velké množství aktivit. Máme v dosahu pár set metrů cyklostezky, ferratu i řeku Labe, po které lze vyrazit na výlety v kanoích i na raftech. Blízko je také České Švýcarsko ideální pro pěší výlety nebo rovněž aquapark a zoologická zahrada. Ten, kdo má rád aktivní dovolenou, by k nám určitě měl zavírat.

Pro jaký typ turistů je váš kemp určený?

Cyklisti přijíždějící po Labské stezce nás využívají na jeden den, karavanisti s koly i na dva nebo tři dny. Pak jsou to opravdu aktivní lidi, kteří dva tři dny chtějí běhat po okolí a zkusit si všechny možné aktivity. Pěšáci nás relativně rádi vyhledávají kvůli dobrému spojení s nádražím, které je od nás vzdálené asi deset minut pěšky. S autem k nám klienti mohou přijet rovnou, parkování je možné přímo v areálu.

Co vodáci, ti se k vám zatím nechystají?

To je zajímavá skupina. Určitě bychom byli rádi, kdybychom je jednou velmi intenzivním způsobem oslovili. Na Labi však zatím není úplně tradicí jezdit na vodu. Máme ale v kempu půjčovnu kol, elektrokol, věci na ferratu a právě i lodě, u nichž stejně jako u kol zajišťujeme i servis jejich přepravy. Vodáckou klientelu si tak budujeme sami a doufáme, že se to jednou stane atraktivní.

Jezdí k vám častěji česká klientela?

Dlouhodobě je polovina klientů z Česka, čtvrtina jsou Němci a zbytek tvoří ostatní cizinci jako Holanďané, Dánové a zbytek světa.

Jaké nabízíte zázemí pro turisty?

Nejzákladnější ubytování je ve vlastním stanu nebo vlastním karavanu. Potom nabízíme ubytování v našich rodinných obytných stanech, které jsou celoročně postavené a vybavené. Obsahují dvě postele, návštěvníci dostanou peřinu, polštář, součástí stanu jsou lampičky, koberce i kempinkový nábytek. K obytným stanům a pro všechny hosty kempu máme sociální zařízení společné, sprchy a záchody. Nemáme u nás ale žádné žetony na vodu, voda je v ceně pobytu. Pro zájemce poskytujeme i dvou až pětimístné bungalovy, tedy dřevostavby s vlastním sociálním zařízením koupelnou, sprchou i záchodem.

Jste na trhu šestým rokem. Zvyšují se nároky klientů?

Nároky jsou větší a zaměřené hlavně na komfort. Lidé vyžadují naprosto čisté sociálky, na čemž my si zakládáme. Hosté nám je chodí chválit, říkají, že nic takového nikde jinde v kempech neviděli. Návštěvníci požadují také místa, která jsou ve stínu, nebo kvalitní zázemí včetně bistra, kde se lidé rádi občerství. V bistru nabízíme spoustu lokálních zdrojů, z piv bereme děčínského Kapitána a z Krásné Lípy pivo Falkenštejn. K jídlu pak grilované hermelíny, obložené housky a samozřejmě snídaňový servis formou bufetu.

Jak je to v současnosti s obsazeností kempu?

Zatím máme dostatek volných míst. Preferujeme rezervaci přes webový formulář na našich stránkách www.kempdecin.cz. Celková kapacita Kempu Děčín je asi 150 osob.