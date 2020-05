Už téměř dva měsíce nesmí ven mimo areál. Nemohou do školy, na procházky, nesmí za nimi ani příbuzní. Přísná opatření mající za cíl bránit šíření koronaviru dopadla nejen na domovy pro seniory, ale také na ty určené dětem. I v nich totiž platí přísná pravidla. Jak dlouho je bude nutné dodržovat, zatím není jasné.

V dětském domově v Lipové na Děčínsku žije téměř šest desítek dětí. Ani jedno z nich neopustilo od poloviny března brány domova, pokud to nebylo nezbytně nutné. Režim je zde velmi podobný tomu v domovech pro seniory „Je to proto, aby se do domova nezavlekla nákaza koronaviru. Proto děti ani nesmí přijímat návštěvy zvenčí, přijali jsme také přísná hygienická opatření,“ vysvětlil ředitel lipovského domova Leoš Moravec.

Pokud by přeci jen k něčemu takovému došlo, mají domovy v celém kraji připravený krizový plán. Po jeho spuštění by se například museli všichni zaměstnanci natrvalo přestěhovat do domova a nemohli by po práci jezdit domů.

Velký zápřah nyní mají především vychovatelé. Zatímco dříve chodili ti, kteří měli na starosti denní směnu, do práce až po poledni, nyní musí být v práci už od rána. „Dopoledne se vychovatelé mění v učitele, spolu s dětmi rozdělenými po osmi do sedmi skupin pracují na zadaných úkolech ze školy. Odpoledne se pak musí postarat o další program,“ popsal režim Moravec, který se i se svou zástupkyní zapojuje do výuky dětí. Jen v tomto dětském domově tak vychovatelé měsíčně odpracují stovky hodin přesčasů.

Stejná situace je také v dětském domově v Dlažkovicích na Litoměřicku. „S dětmi mluvíme co nejvíce a vysvětlujeme jim situaci, proč třeba za nimi nemohou přijet rodiče. Snažíme se jim to co nejvíce zpříjemnit, takže dětem vymýšlíme spoustu činností,“ řekla ředitelka dlažkovického dětského domova Ivana Pettrichová.

Ve zdejším domově bydlí kolem šedesáti dětí ve věku od pěti do sedmnácti let. „Ty větší by už rády na individuální vycházku. Ale chápou, proč to tak je. Doufejme, že se to do konce školního roku vyřeší a pravidla se budou moci rozvolnit,“ doplnila Pettrichová.

Oba dva ředitelé si pochvalují zájem nejen kraje, který jim jako zřizovatel zajistil vše potřebné, ale i lidí žijících v obcích, kde domovy jsou. „Hned na začátku nám přinesli roušky nebo dezinfekce. Pomáhají nejen jednotlivci, ale i obec,“ dodal Moravec. Ochrany obličeje si šijí také přímo v zařízeních pro děti. Domovům navíc pomáhají ve zlých časech i velcí soukromí dárci. Roušky nebo dezinfekce tak dostaly třeba od Nadace Terezy Maxové, Tomáše Slavaty nebo Nadačního fondu Albert.