Malinový důl je v hlubinách parku ukrytá soutěska v kopcích nad Hřenskem. Nejbližší silnice tu je vzdálená přibližně kilometr, vede z Hřenska na Meznou louku. Samotná rokle je běžným autem nepřístupná. Nejsou tu ani značené cesty. Podle strážců parku tu zbytků po ohních a alkoholových přírodních mejdanech bylo ale vždycky dost. „Určitý typ turistů přijede do Hřenska, opije se a zhruba tak doleze do perimetru Malinového dolu,“ řekl novinářům strážce parku Václav Sojka. Právě on v neděli od prvních okamžiků pomáhal hasičům hledat přesné místo, kde vznikl požár. Kouř vycházel z oblasti rokle, odtamtud vítr plameny přes koruny stromů přenesl k Pravčické bráně a v dalších dnech po okolí.

ONLINE: Požár v Českém Švýcarsku stále zuří, pomáhá na 700 hasičů

Příčiny požáru budou mít na starosti vyšetřovatelé. Policejní i ti od hasičů. Spolupracovat budou se soudními znalci, případně chemiky. Určit, kde a proč začalo hořet, nebude tak těžké, jako následně dohledat toho, kdo to způsobil. To ve čtvrtek 28. července potvrdil v pořadu Devadesát minut v České televizi znalec v oboru požární ochrany Radek Kislinger. Podle něj se zjistit příčinu požáru zřejmě podaří, Česká republika má v tomto ohledu dobré zkušenosti. Souhlasí však s tím, že s konkrétním viníkem to bude komplikovanější. Vyšetřování podle něj nebude snadné a potrvá dlouho. „Policie v takových případech pracuje se všemi indiciemi, které získá. Ať už to jsou prvotní informace z místa, kde se objevil kouř. Tak získané svědectví od lidí. Od těch, co požár ohlásili, i od dalších, kteří viděli podezřelý pohyb osob v dané lokalitě. S tím vším už policie v souvislosti s požárem ve Hřensku pracuje,“ zmínil odborník. „Pak jsou technické stopy přímo z místa. To jsou prvky, které mohou ukazovat na konkrétní požár,“ dodal.

Protože před ničivým oranžovým peklem nebyla v oblasti Hřenska bouřka s blesky, které by mohly vyvolat oheň, pracuje policie spíše s verzí lidského faktoru. „Případ zatím vyšetřujeme pro podezření z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Překvalifikování na jiný trestný čin nelze ale vyloučit,“ sdělil mluvčí policie Daniel Vítek.

Trestní zákoník v případě obecného ohrožení z nedbalosti hovoří o různých trestech, podle závažnosti. V případě způsobení značné škody (nejméně milion korun) hrozí pachateli 6 měsíců až 5 let. V případě škody velkého rozsahu (přes 10 milionů korun) je sazba 2 roky až 8 let i peněžitý trest.

Policie prověřuje letce s drony, létal nad vrtulníky hasícími požár ve Hřensku

S rozsáhlým požárem v Českém Švýcarsku se hasiči nesetkali poprvé. Za posledních 20 let tam hořelo mnohokrát. "V 90 procentech případů to má na svědomí člověk, protože není moc přirozených příčin, proč by mohlo začít hořet spontánně," konstatoval mluvčí národního parku Tomáš Salov.

Komplikovaný lesní požár vzplanul v roce 2005 ve skalách nad turistickou obcí Jetřichovice na Děčínsku. Dva mladíci z Litoměřic si ve vyhlídkové boudě na vysokém ostrohu Mariiny skály svítili přes noc svíčkou, od které se vzňala dřevěná stavba. Požár se roznesl do okolního lesa. Jaký trest a zda vůbec nějaký dostali, se Deníku nepodařilo dohledat. O rok později tu oheň zničil prakticky ve stejné lokalitě Českého Švýcarska les na 25 hektarech. V tomto případě zůstal viník neznámý. Policie se ale opět přiklonila k lidskému faktoru.