Případ nejrozsáhlejšího požáru v novodobé historii Česka se policistům podařilo objasnit. Zadrželi 36letého muže, který mohl loni založit požár v Českém Švýcarsku a způsobit tak značné škody. Navíc by to neměl být jediný požár, který má žhář na svém kontě.

Požár vypukl v národním parku 24. července 2022. | Video: HZS Ústeckého kraje

Založení rozsáhlého požáru v národním parku byl teprve začátek. Letos v dubnu měl muž na Děčínsku v průběhu jediného týdne založit několik dalších požárů. "V jejich důsledku došlo k vyhoření rekreační chaty v obci Krásná Lípa, zahoření a poškození Rozhledny Vlčí hora, ke škodám na třech mysliveckých posedech a dvou krmelcích, a to v katastrálním území obcí Staré Křečany, Krásná Lípa a Doubice a v lesním porostu města Rumburk," uvedl policejní mluvčí Kamil Marek. Způsobené škody prozatím policisté vyčíslili na částku přesahující 270 milionů korun.

Podle informací Deníku má být žhářem bývalý dobrovolný strážce národního parku. Správa parku s ním ale již mnoho let nespolupracuje.

V pátek 26. května na základě rozhodnutí soudu muž putoval do vazby. "Stíhán je pro spáchání trestných činů obecné ohrožení a poškození cizí věci. V případě prokázání viny soudem hrozí muži trest odnětí svobody až do výše patnácti let," dodal mluvčí.

Největší lesní požár v novodobé historii Česka zasáhl České Švýcarsko loni 24. července. V národním parku hořelo téměř měsíc, požár zasáhl několik domů na Mezné, evakuované bylo Hřensko i některé okolní obce. Krotily jej stovky hasičů z několika krajů, na pomoc dorazila i speciální technika Záchranného útvaru a vrtulníky i letadla ze zahraničí.

Další požár krotili v národním parku hasiči minulý týden. Hořet začalo ve čtvrtek 18. května mezi Třemi Prameny a Pravčickou bránou. Hasiči zůstali na místě až do pátečního rána. Na vině byla pyrotechnika, kterou v místě odpálil německý turista.

