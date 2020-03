Když ráno zakokrhají na okraji Mostu kohouti, ženy už jsou na vinici. Daleko od betonových veřejných prostranství mohou svobodně dýchat. Pandemie koronaviru venkovní práce nezastavila. Vinná réva v zemědělské části města potřebuje ošetřit, aby dala bohatou úrodu.

„Minulý týden bylo úplné jaro a krásně. To se nám hezky dělalo,“ říká 45letá Lada. Teď, když na révě vyvazuje tažně, má kvůli ochlazení zimní bundu s kapucí. Na velké vinici pod vrchem Špičák s ní pracuje několik žen. Dělí je od sebe až třísetmetrové rozestupy. Na hnědé vinici vypadají jako barevné tečky, když se na ně Mostečané dívají z oken paneláků.

Ve středověku, kdy révu pěstovaly stovky mosteckých měšťanů ve vinařském cechu, bylo víno základem místní ekonomiky a vyváželo se i do Saska. Dnes jeho prodej klesl na minimum kvůli stavu nouze. „Snažíme se vydržet,“ poznamenává jednatelka společnosti České vinařství Chrámce Kateřina Kreisinger.

Jediné vinařství, které hospodaří v Mostě a jeho okolí, zatím žije z rezerv a propouštět nehodlá, protože práce na vinicích je a bude dost. Jenže nikdo neví, jak dlouho krize potrvá.

Společnost čeká na oživení objednávek a otevření restaurací, ale ptá se, kdy to bude.

V době nejistoty si vinařství pomáhá svým e-shopem, který zůstává v provozu stejně jako prodejny v Chrámcích a Mostě, jež jsou pro nákup vína a moštů otevřené jako jiné obchody s potravinami. Ve vinárně ale není možné posedět.

Kvůli různým vládním nařízením, která od března omezují podnikatelskou činnost, zaslal minulý týden předseda Okresní hospodářské komory Most Rudolf Jung dopis radnicím. Požádal je, aby pomohly menším firmám a živnostníkům například tím, že jim během stavu nouze odpustí nájmy v městských budovách, kde museli zavřít své provozovny. V Mostě by se to týkalo třeba restaurace na hradu Hněvín a části Pasáže U Lva.

Podle náměstka primátora pro oblast rozvoje, majetku, městských služeb a ekonomiky Marka Hrvola vedení Mostu tato i jiná opatření začalo projednávat už před výzvou komory. „Rádi bychom živnostníkům v nelehké obchodní činnosti pomohli s platbami za prostory, které mají nyní uzavřené. Konkrétní formu a v jakém to bude rozsahu, ještě diskutujeme,“ informoval náměstek. Podle něj je třeba udržet hlavně pracovní místa. „Nemůžeme dopustit, abychom hazardovali s nezaměstnaností. V rámci našich možností na úrovni samosprávy uděláme maximum, abychom nastalou situaci zmírnili,“ dodal.

Předseda komory upozornil, že podnikatelům mohou brzy dojít peníze. Řada firem už je v tíživé situaci a nemohou se spoléhat jen na pomoc státu. „Pro zlepšení situace v regionu lze konat i na úrovni správy měst a obcí,“ uvedl Rudolf Jung.

Snadnější je zatím alespoň komunikace. Mostecký živnostenský úřad oznámil, že s ním lze řešit podnikatelské záležitosti a různá oznámení neformálním způsobem, například přes e-mail bez elektronického podpisu.

Nouzový stav s řadou omezení a zákazů vyhlášený vládou platí zatím do 1. dubna.