„Bezplatně šijí roušky a dávají je tam, kde je to potřeba. Ať už je to v Litoměřicích, Lovosicích, Teplicích nebo Chomutově,“ řekl Vodseďálek. Připomněl, že Vietnamci byli také jedni z prvních, kteří ve svých večerkách začali IZS nabízet zdarma občerstvení.

Vietnamce v regionu ocenil v tomto týdnu i hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). „Příští týden oficiálně předají 500 tisíc korun pro Krajskou zdravotní a krajskému úřadu sadu roušek, které našili ve své komunitě,“ uvedl hejtman s tím, že záchranářům v Mostě darovali Vietnamci dalších sto tisíc.

Podobnou dobročinnou aktivitu v tak velkém rozsahu u jiných národnostních menšin v kraji předseda jejich výboru neregistroval. „Když jsem Vietnamcům děkoval, říkali, že to je samozřejmost. Že tím vrací českému národu to, že tu můžou žít a pracovat a že tu jejich děti můžou chodit do škol,“ dodal Vodseďálek.

Dost informací o tom, co se děje a jak reagovat na vládní opatření, podle něj Vietnamci mají. „Řada z nich už mluví česky, zvláště jejich děti,“ připomněl politik. Podobně velké obavy o osud podnikání, jako má teď kvůli „zavřeným krámům“ řada českých živnostníků, předseda výboru u Vietnamců nevnímal. „Jsou soudržnou komunitou, která si mezi sebou pomáhá. Nebo aspoň žádné obavy navenek nedávají najevo,“ přemýšlí předseda výboru. Ten je s Vietnamci v pravidelném kontaktu při pořádání akcí národnostních menšin v kraji. Tou, na které se představuje většina z nich, je přehlídka Barevný region. Měla proběhnout v druhé polovině května v Ústí, ale kraj už ji zrušil.

Do pomoci IZS se zapojili Vietnamci z celé země. Výjimkou není ani Litoměřicko, kde podle statistik ministerstva vnitra trvale žije 532 Vietnamců. Do sbírky na pomoc Krajské zdravotní přispěli 30 tisíci korun a dále darovali regionu přinejmenším dalších 130 tisíc. „Včetně finančních darů poskytují někteří Vietnamci materiální pomoc. Například prodejci potravin darují záchranářům jídlo a pití,“ sdělil Luong Thinh, neformální zástupce vietnamské komunity na Litoměřicku (na snímku ve výřezu).

Z části darovaných peněz nakoupili zdejší Vietnamci ochranné prostředky pro litoměřickou nemocnici, což potvrdila její mluvčí Naděžda Křečková. „Chtěli tak podpořit personál nemocnice, který je teď vystaven zvýšené zátěži, a vyjádřit poděkování,“ vzkázala mluvčí. Gesto přivítal i ředitel nemocnice Radek Lončák. „Sortiment, který nám dodali, patří v současné době k těm nedostatkovým. Jsme za jejich pomoc a podporu velmi rádi. Dar rozdělíme podle aktuální potřeby mezi jednotlivá pracoviště nemocnice,“ přiblížil Lončák. Vietnamci z Litoměřicka dále chtějí pomoct i zdejším městským úřadům, policistům a hasičům.

Vietnamci se důsledně chrání

Přestože jsou vietnamští podnikatelé v dennodenním styku s lidmi, údajně není na Litoměřicku zatím žádný z nich nemocný ani v karanténě. Kvůli nouzovému stavu musela být uzavřena řada vietnamských podniků. „Někteří Vietnamci kvůli obavám z koronaviru zavřeli i své prodejny potravin,“ dodal Luong.

Vietnamci byli mezi prvními provozovateli obchodů, kteří zavedli ochranná opatření jako roušky u prodavačů, dezinfekce pro zákazníky nebo průhledné bariéry mezi nimi a kupujícími. V samotném Vietnamu se koronavirus daří držet na uzdě, i když je země daleko blíž původnímu zdroji nákazy než Česko. „V momentě propuknutí nákazy Vietnam zrušil všechny letecké spoje do Číny i zpět,“ zmínil Luong s tím, že lidé, kteří v Číně pracovali anebo ji navštěvovali, museli jít do povinné karantény.

Vietnamci se ale podle Luonga do země jejich původu z Česka nevracejí. „Nejlepší je zůstat tam, kde člověk je,“ míní. Začít chodit v rouškách pro Vietnamce možná nebyl takový kulturní šok jako pro Čechy. V zemi jejich původu jsou totiž běžné jako ochrana před prachem, zejména když se někdo jede projet na skútru. Že teď kvůli vládním opatřením de facto přijdou o Velikonoce, Vietnamcům podle Luonga moc nevadí. Na rozdíl od Vánoc a Nového roku je prý neslaví. Každoročně ale členové komunity z různých měst v kraji pořádají fotbalový šampionát. Letos by měl proběhnout v srpnu v Ústí. Jestli se uskuteční, ale zatím jisté není. Na tuto akci Vietnamci získávají dotaci od Ústeckého kraje, který teď financování podobných aktivit kvůli enormním nákladům na boj s koronavirem redukuje. S tím by se ale Vietnamci vyrovnali, na akci přispívají i podnikatelé z jejich řad. „Chceme, aby se brzy vrátil život k normálu a bylo možné podnikat. Zároveň je ale potřeba myslet na zdraví svého okolí a svých blízkých,“ uzavřel Luong.