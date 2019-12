Právě Kateřina Mikešová se rozpovídala o dětském kroužku, kterému věnuje značnou část svého času.

Jak a kdy jste se dostala k vedení dětského hasičského sboru v Chlumci?

Přibližně před dvěma roky, když se náš kolektiv mladých hasičů obnovil po několika neaktivních letech. V té dobu jsem jen občasně pomáhala. Tehdy se mě můj táta zeptal, zda bych někdy kolegům více nepomohla. Jako dítě jsem také chodila na kroužek a trávila čas v hasičské zbrojnici. Postupem času jsem se dostala do této pozice.

Kolik máte momentálně členů?

Náš dětský kolektiv má nyní kolem dvaceti členů, děti nám ale stále přibývají. Nejsilnější máme ale kategorii mladších ve věku 6 až 11 let.

Proč by rodiče měli dát své dítě právě do sboru hasičů?

Je to krásný a nevšední sport, který není jen tvrdou dřinou v podobě například běhání, ale i v rozvoji mysli a vědomostí, nebo třeba i nauky bezpečnosti. Dalším důvodem je kolektiv. Většinu času trávíme ve skupině. Současně má každý možnost soutěžit i jako jednotlivec. Na mne sbory dobrovolných hasičů působí jako druhá menší rodina a velmi blízcí přátelé.

Je požární sport vhodnější pro kluky, nebo pro holky?

Právě narážíte na jeho další nádhernou vlastnost. Je vhodný naprosto pro všechny. Jak pro kluky, tak i holky, naše směrnice dovolují smíšená družstva. A nikdo se nemusí stydět za to, že je například jediná holka v družstvu nebo jediný kluk, namíchanost družstva je u nás naprosto standardní.

Jak probíhá výuka?

Výuku se u nás snažím směřovat k tomu, aby si po každé schůzce děti odnesly několik nových vědomostí nebo zajímavostí, které si budou pamatovat. Hlavní je to, aby si trénink užily a těšili se na schůzku další. Nejvíce mě po náročném tréninku dokáží znovu nakopnout slova dětí. „Ne! My už za 5 minut končíme, já bych tu chtěl ještě zůstat!“ a jejich smutné výrazy, to mě opravdu nabijí. Tréninky uzpůsobujeme tomu, jaká soutěž nás právě čeká.

Jak často se účastníte soutěží?

V létě soutěže jsou, v zimě ne. Proto dokud můžeme, na soutěže jezdíme, snažíme se ani jednu nevynechat.

Pořádáte i vy nějaké soutěže?

Zatím ne, ale v hlavě se mi jedna soutěž rýsuje. V praxi jsem ji zatím vyzkoušela jen na svých dětech.

Býváte na nich úspěšní?

Úspěšní jsou pro mě děti vždycky. I když ne vždy uspějeme s tím nejlepším umístěním.

Co vás na práci nejvíce baví?

U hasičů jsem už spoustu let, moji rodiče jsou hasiči, a mně se to od mala strašně moc líbilo a byla jsem na ně opravdu hrdá. V současnosti mě nejvíce baví předávat dětem mé zkušenosti. Berou mě jako autoritu, ale také jako kamarádku. Baví mě akce, které společně zažíváme.