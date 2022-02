„Na vpuštění do země čekají v kordonu 36 hodin. Velký problém je, že mají hlad, je jim zima. Bohužel k nim nikoho nepustí,“ popisuje Ústečan David Zachariáš situaci v Krakovci u vlakové stanice Přemyšli. Na polské straně stojí téměř čtyři sta aut s dobrovolníky, kteří by je mohli okamžitě převézt do bezpečí. I oni čekají dlouhé hodiny, než někoho mohou naložit.

„Ta situace je šílená, už jsme na to upozorňovali Červený kříž. Jsou tu mámy s měsíčními, dvouměsíčními dětmi, ty jsou v jedné plíně. Ženy je berou pod bundy, aby je zahřály, půjčují si hadry, aby je zabalily,“ ilustroval situaci.

V Tisé na Ústecku se lidé semkli a uspořádali humanitární sbírku pro Ukrajinu

Na hranice přijel s dalšími dobrovolníky v sobotu 26. února ráno. S sebou mají autobus, který zatím stihl odvézt patnáct válečných uprchlíků, během dneška počítá, že odveze dalších dvacet. „Zůstanu tu, jak dlouho bude potřeba, abych koordinoval pomoc,“ podotkl. Jde to díky tomu, že pracuje jako živnostník v energetice a ve svém tranzitu si zřídil home office, kde má počítač a vše potřebné.

Na cestu se vydal, aby pomohl kamarádce Ukrajince. „Pracuje ve zdravotnictví v Karlových Varech, na Ukrajině má ale osmiletého syna. Sama se pro ně vydat nemůže, protože by ji povolali do války,“ vysvětlil. Problém ovšem je, že není, jak chlapce dostat z vnitrozemí. „Rusové střílejí na autobusy, nikdo si netroufá jet dál,“ vysvětlil Zachariáš. Oslovil tedy Člověka v tísni s žádostí o pomoc, čeká na hranici a pomáhá dalším utečencům.

Na Ústečany se obracejí i další lidé s prosbou, aby pomohli dopravit děti z Ukrajiny do bezpečí. Na jejich facebookové straně Transport pro občany se objevila tato žádost: „Vím, že je to risk, ale nepojede někdo do Vinnycke oblasti, prosím? Kdo by mohl přivézt děti k jakékoli hranici? Jsem jejich teta, děti jsou siroty. Opatrovník je babička, 75 let.“

Na útěku před válkou. Takhle teď vypadají hranice mezi Slovenskem a Ukrajinou

Na stránkách sdílejí poznatky dobrovolníci i z dalších míst. „Jsem na Vyšné Nemecke. Situace obdobná jako v Polsku, jen se nečeká dny ale hodiny,“ napsal Karel Peřan. „Rodina, co jedu vyzvednout, snad nad ránem bude hotová. Většina lidí má vybité telefony, mějte powerbanky či kabely, ať se můžou nabít,“ doporučuje.

Podle Zachariáše je nutné, aby politici viděli, co se na hranici děje a udělali vše pro to, aby se postup uprchlíků zrychlil.