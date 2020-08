Leváctví (nebo také sinistralita či levorukost) je preference levé ruky nebo jiné části těla před pravou. Mezinárodní den leváků se každoročně slaví 13. srpna a je příležitostí, jak upozornit většinovou pravorukou společnost, že se v populaci pohybuje 10 až 13 procent lidí, kteří upřednostňují při psaní, práci a běžných denních činnostech svou levou ruku, a kterým to může a někdy také přináší řadu komplikací.

Známí čeští leváci

hudba – Pepa Vojtek, Robert Kodym

výtvarné umění - Josef Lada, Alfons Mucha, Jiří Trnka

literatura – Franz Kafka

herectví – Vladimír Menšík, Vladimír Ráž, Jiřina Bohdalová, Jiřina Jirásková, Jiří Krampol, Tatiana Vilhelmová, Stella ázvorková, Jan Cina

politika – Václav Havel

sport – Petra Kvitová, Martina Navrátilová, Lucie Šafářová, Petr Čech, Tomáš Kraus

Příběh leváka z Ústeckého kraje

Na protest proti nucenému praváctví píšu tiskacími písmeny, říká Petr Králíček

Zdroj: archiv Petra KarlíčkaJako kluk zažil ředitel ústeckého archivu Petr Karlíček předělávání na praváka. „Říká se, že leváci mají fantazii a dostanou se do vedoucích pozic, nebo mají velkou kreativitu. Osobně si pamatuji spíš ústrky a hubování, jelikož se mne kdoví proč snažili z leváka předělat na praváka. Nejspíš se jim to všem povedlo, jelikož dnes píšu levačkou. Jsem prostě předělaný levák. Jak jsem vzal do levačky tužku, už na mne rodiče i učitelky hučeli, abych psal pravačkou – a hotovo. Docela těžce jsem to nesl, protože pravou ruku jsem měl příšerně nešikovnou.



Ze třídy jsem byl naprosto posledním, komu dovolili odložit tužku a začít psát perem. Strašně mě to rozčilovalo a ještě víc ten příšerný škrabopis. Nakonec co dopadlo tak, že jsem na protest proti tomu všemu začal psát někdy od konce první třídy takzvaným skriptem, kurzívou. Tedy tiskacími písmeny. Všichni do mne hučely, jak mohli, nadávali mi za to, slibovali, ale já nic. Tak se s tím nakonec všichni smířili a mě to zůstalo dodnes.

No a ta kreativita leváků? Jsem historik a archivář, vedu jako ředitel městský archív v Ústí nad Labem. Psaní mi docela jde, vyšla mi kniha o satiře a kresleném humoru coby nástroji politického boje a další publikace. Takže tady někde to asi o levácích platí. Nemůžu ale říci, že by mi to jinak přineslo nějaké nevýhody, nebo výhody, krom té vzpomínky z dětství nejspíš ne. Jen, jednou za hodně dlouhý čas někdo řekne, že je předělaný levák a někdy má podobné vzpomínky jako já. Co jsem slyšel, předělávání na praváka může způsobit koktání, psychické problémy a šoky všeho druhu. Já ale jsem v pohodě, asi budu jedna z těch silnějších osobností,“ dodal ředitel Karlíček.