Násilnou smrt v pondělí ráno Deníku potvrdila mluvčí policie Šárka Poláčková. „Třetí osobu, která by se na smrti obou lidí podílela, lze s největší pravděpodobností vyloučit. Kriminalisté čekají na výsledky soudní pitvy,“ řekla. Případ rodinné tragédie si převzala krajská kriminálka. Podle neoficiálních informací z místa činu muž nejprve napadl ženu nožem a poté se sám stejným předmětem usmrtil. Motiv jeho jednání nikdo zatím neřekl. Lidé, kteří čekali v pondělí ráno na trolejbus na zastávce v Prosetické ulici, která je tepnou sídliště, o víkendovém případu pravděpodobné sebevraždy a vraždy nic nevěděli. „Vůbec jsem o tom zatím neslyšela. A to jsem několikrát byla se psem venku. Každopádně je to hrozné, co se stalo,“ sdělila starší žena.

Podobné reakce byly slyšet i v odpoledních hodinách. Muž, který vyšel ze vchodu domu uprostřed ulice, kde k tragickému incidentu mezi lidmi mělo dojít, pouze řekl, že se o to nezajímá a že byl o víkendu pryč. Jiný pán uvedl, že motivem mohla být žárlivost. „Chlap žil s rozvedenou ženou, kterou si hlídal a asi mu dělala i tak problémy,“ spekuloval. Pokud se potvrdí prvotní hypotéza, že šlo o vraždu a následnou sebevraždu, policie případ odloží.

Potyčky s tragickým koncem, kdy jeden člen domácnosti nejprve vezme život svému blízkému a poté ukončí ten svůj, nejsou v policejních statistikách až tak časté. Podobnou rodinnou tragédii vyšetřovali kriminalisté v Teplicích například v létě roku 2017. Muž v Nákladní ulici nejprve zastřelil svoji manželku a poté obrátil pistoli proti sobě. Motivem měla být nezvládnutá žárlivost. Zůstaly po nich dvě děti, o které se starají příbuzní. V paměti mnoha obyvatel obce Jílové zůstává vánoční masakr, který se tu odehrál v roce 2012 přímo na Štědrý den. Muž zde zastřelil v domě svou ženu, syna a také psa. Poté spáchal sebevraždu. Použil k tomu pušku, kterou používal jako myslivec.

Podle odborníků na mezilidské vztahy jsou v takových případech vždy příčinou nějaké rodinné neshody. „V těchto specifických situacích jde o takzvanou rozšířenou sebevraždu, při níž rozhodne sebevrah i o osudu svých blízkých,“ uvádí bývalý policejní psycholog Josef Kovářík. Takovému činu podle něj prakticky nelze předem zabránit. „Motivy, proč to dotyčný udělal, zjistí policie vždy až po smrti,“ dodává. Z psychologického hlediska podle něj není velký rozdíl mezi takovou tragédií a prostou sebevraždu jednoho člověka. Psycholog poukazuje zároveň na alkohol, který může být v takových situacích velmi osudový. „Jeho vlivem stoupá agresivita dotyčného útočníka. Může přijít snadněji k výbuchu nekontrolovaného vzteku. Důležitou roli hraje někdy i porucha osobnosti,“ komentuje odborník.

Výběr případů vícenásobných vražd rodinných příslušníků

Červenec 2003 – Ladislav a John Pacovští zastřelili v Litvínovicích na Českobudějovicku tři muže. Byli to manžel, syn a zeť ženy, jejíž sestra se přátelila s Pacovského bývalou manželkou. Podle některých svědků byl vražedný útok pomstou za to, že rodina ženě pomáhala. Soudy poslaly Ladislava Pacovského na 25 let a jeho syna Johna na 11 let do vězení.

Listopad 2004 – Pětadvacetiletý muž zastřelil v Tučapech na Táborsku po hádce svého otce, matku a o rok mladšího bratra. V roce 2006 byl odsouzen k doživotnímu vězení.

Březen 2006 – V rodinném domku v Křemži na Českokrumlovsku zastřelil pachatel svou manželku a jejího syna. Za dvojnásobnou vraždu byl odsouzen k 19 letům vězení.

Září 2006 – Muž v Krnově na Bruntálsku ubil svou manželku a zastřelil její tetu. Podle soudu byl motivem jeho jednání rozpad manželství. Byl odsouzen k 25 letům vězení.

Únor 2007 – Šestatřicetiletá žena v Pustiměři na Vyškovsku zavraždila nožem jednatřicetiletého druha a ve snaze zabít sebe i svého pětiletého syna zapálila společný rodinný dům. Chlapec zahynul, žena přežila. Soudy jí za dvojnásobnou vraždu vyměřily 22 let vězení.

Březen 2007 – Sedmadvacetiletá žena podle policie v bytě na sídlišti v Ústí nad Labem zabila svoji roční dceru a tříletého syna. Policie její stíhání zastavila, neboť podle odborníků žena trpí vážnou psychickou poruchou.

Prosinec 2008 – V osadě Luh na Sokolovsku byla objevena mrtvá osmadvacetiletá žena a její dítě. Později kriminalisté našli oběšeného strýce zavražděné. Podle policie zřejmě nejdřív zabil svou nevlastní neteř, poté udusil její dítě a sám se pak oběsil.

Únor 2009 – Ve Václavovicích na Ostravsku policie objevila tři mrtvé. Podle vyšetřování zřejmě mladý muž zabil svou ženu a jejich čtyřletého syna, poté si sám vzal život.

Březen 2009 – Jednačtyřicetiletý muž zastřelil při rodinné oslavě v Petřvaldu na Karvinsku čtyři lidi. Mezi mrtvými byla jeho bývalá přítelkyně, její rodiče a další muž. Po činu muž obrátil zbraň proti sobě; v nemocnici zraněním podlehl.

Únor 2010 – Nedaleko centra Českých Budějovic zavraždil mladý muž svou matku a jejího druhého manžela, známého hudebníka, kterému již předtím vyhrožoval. Pachatel v době činu trpěl paranoidní schizofrenií a skončil v ochranném ústavním léčení.

Srpen 2011 – Tři lidé z jedné rodiny byli ubodáni v Mukařově u Prahy. Jednadvacetiletý pachatel zřejmě vraždil ze msty a žárlivosti, protože se s ním několik dní před vraždou rozešla přítelkyně. Oběti trojnásobné vraždy pocházely z rodiny jejího nového partnera. Pachatel byl letos v září odsouzen na doživotí. Soud zpřísnil březnový verdikt 30 let vězení.

Září 2011 – V Širokém Dole na Svitavsku zavraždila matka své čtyři děti, poté se neúspěšně pokusila spáchat sebevraždu. Letos v květnu byla odsouzena na doživotí, což v září potvrdil i pražský vrchní soud.

Leden 2012 – Šestadvacetiletý muž v České Lípě pod vlivem drog brutálně ubodal svoji matku a babičku. Tento měsíc byl nepravomocně odsouzen k devíti letům vězení, po skončení trestu by měl být umístěn do detenčního ústavu.

Červen 2012 – V Králíkách na Orlickoústecku zavraždil podle obvinění psychicky nemocný muž své rodiče.

Červenec 2012 – V Tymákově na Plzeňsku byl zavražděn manželský pár. V září policie zatkla a obvinila z vraždy čtyřiadvacetiletého muže, který je podle spekulací synem jedné z obětí.