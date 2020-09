„Ústecký kraj v tuto chvíli splácí úvěry ve výši zhruba 1,2 miliardy korun,“ připomněl mluvčí hejtmanství Martin Volf. Celkový dluh kraje by tak dosahoval téměř tří miliard. „Vyslyšeli jsme přání premiéra Andreje Babiše, který vyzýval všechny kraje, aby nezastavovaly jejich investiční činnost a nenabourávalo se stavebnictví,“ vysvětlil důvod k úvěru hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Půjčené peníze pravděpodobně padnou také na postupnou revitalizaci Lužické nemocnice a polikliniky v Rumburku, kterou kraj nedávno koupil. „Plánuje se tam orientačně během pěti let 500 až 700 milionů korun, které budou potřeba, aby se ta nemocnice dostala na úroveň nemocnic Krajské zdravotní,“ zmínil Bubeníček.

Před Ústeckým krajem nadto stojí několik významných rekonstrukcí, například jeho škol, nebo třeba roudnického mostu. Se splácením úvěru by podle vedení kraje neměl být problém. „Kraj od svého vzniku veškeré úvěry splácel dle smluv. Nevidím problém, že by ani tento úvěr řádně nesplatil,“ dodal Bubeníček.

Ne všichni zastupitelé ale byli bezvýhradně pro, i když se bod obešel nakonec bez diskuze a nikdo nebyl proti, jen pět zastupitelů se hlasování zdrželo. „Kdyby byl ten úvěr první, zohlednil bych, že je na investice. A řekl zaplaťpánbůh za to, že se konečně budou modernizovat zařízení, která spravuje nebo zřizuje kraj. Ale není to ani první, ani poslední úvěr,“ řekl teplický primátor a od nedávna i senátor za Teplicko Hynek Hanza (ODS) s tím, že dluh kraje je podle něj ve skutečnosti ještě daleko vyšší už v současnosti. A to kvůli dalším úvěrům, za které kraj ručí.

Jak při projednávání bodu upozornil první náměstek hejtmana Martin Klika (Lepší Sever), jde o záměr a přípravu úvěru, aby byli později zastupitelé schopni schválit rozpočet na rok 2021 a realizovat naplánované investice na další tři roky.

Kraj ohledně úvěru oslovil několik bank, u kterých má účty. Zastupitelé v pondělí také navzdory výhradám ekonomického odboru krajského úřadu schválili zálohu 40 milionů na další fungování Lužické nemocnice, kterou chce kraj do konce roku vést ještě společně s konkurzní správkyní Martinou Jinochovou Matyášovou. Té také kraj dá za její práci pro špitál odměnu ve výši skoro 2,5 milionu.

Poslední zastupitelstvo

Naposledy se krajští zastupitelé ve stávajícím složení sešli v pondělí 7. září.

Při jednání panovala opět mimořádná hygienická opatření, veřejnost až na výjimky nesměla do sálu.

Nové zastupitelstvo kraje vzejde z voleb, které se budou konat 2. a 3. října.