Až pět let za mřížemi, taková je sazba za neposkytnutí pomoci a ohrožování výchovy dítěte, z čehož je podle původní obžaloby viněna matka utýraného Marečka z Loun. Po rozhodnutí Vrchního soudu je ale nyní možné, že jí bude při přelíčení hrozit vyšší trest. Případ putuje z lounského okresního soudu na krajský do Ústí nad Labem.

Vrchní soud ve svém nedávném verdiktu připustil, že by se mohla změnit právní kvalifikace činu, že by mohla ženě v případě odsouzení hrozit přísnější trestní sazba, a proto předal kauzu „vyššímu“ soudu. „Případ byl přikázán Krajskému soudu v Ústí nad Labem,“ potvrdil informaci Deníku krajský státní zástupce Vladimír Jan.

Původně měl kauzu řešit lounský okresní soud, právě jeho soudkyně Adéla Baranová ale dala podnět Vrchnímu soudu. Podle ní měla být použita jiná kvalifikace činu s vyšší trestní sazbou, nesouhlasila s obžalobou za neposkytnutí pomoci a ohrožování výchovy dítěte, kterou předložili okresní státní zástupci.

Žalobu už nyní budou řešit krajští státní zástupci. „Případ jsme předali krajskému státnímu zastupitelství,“ řekla lounská žalobkyně Radka Pavlišová.

Že žena o brutálním týrání svého syna, který zemřel letos v únoru, věděla, nečinně mu přihlížela a nezabránila mu, se potvrdilo u soudu s otčímem ubitého dítěte. „Viděla jsem, jak ho Pepa mlátil. Jenom rukou přes zadek mi to přišlo normální, Mareček neposlouchal, zlobil. Pak se to ale stupňovalo. Vařečkou. Do obličeje. To se mi přestalo líbit, pak to už bylo moc,“ přiznala matka.

A kdy bude soud? Zatím to není jasné. Spis je nyní na krajském soudu, soudce se s ním seznamuje. Až bude rozhodovat, má několik možností. Může případ vrátit žalobcům k došetření, k přepracování žaloby, mohl by ale také nařídit hlavní líčení podle současné obžaloby.

Uzavřena zatím také není ani kauza s otčímem dítěte, který bydlel s matkou ve společné domácnosti. Toho poslal soud letos v říjnu na 16 let do vězení za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti. S tím ale nesouhlasí státní zástupce, podle něj se muž dopustil vraždy a žádá vyšší trest. Týrání podle něj bylo dlouhodobé, surové a velmi trýznivé. Podal proto odvolání. Kdy ale dojde k odvolacímu řízení také zatím není zřejmé.

„Aktuálně čekáme na písemné vyhotovení rozsudku. Poté budu moci vyhotovit a podat podrobné zdůvodnění odvolání,“ popsal současný stav Vladimír Jan. Teprve pak bude moci být nařízeno odvolací líčení.

Otčím Josef Kuča podle soudu krutě týral chlapce dlouhé týdny. Marečka surově bil, někdy až „do krve“, fackoval, mlátil vařečkou, sprchoval ledovou vodou, nutil ho klečet a držet v natažených rukách knihy. Chlapec podle něj zlobil a chtěl ho převychovat. Měl ho také údajně kousat, pálit cigaretou či žehličkou. Po jednom z brutálních útoků dítě zemřelo.