Než aby každodenně přejížděl mezi Ústím nad Labem a průmyslovou zónou, kde pracuje jako manažer, raději přespává v Údlicích. Nocuje tam v barokním zámečku s terasou, dvorem a malým parkem.

„Jezdí se k nám vyspat. Jednak to má blíž, nemusí dojíždět každý den domů, hlavně si ale chválí, jaký tu má klid. Na zámečku se mu ohromně líbí,“ prozradil starosta Údlic Miloš Pavlík.

Zdroj: DeníkNení sám, kdo našel zázemí v kouzelném prostředí údlického zámku. Podle starosty tam bydlí ještě dvě nájemkyně, další prostor obec pronajímá jako kancelář a velkou vybavenou kuchyni využívá cukrářka. „Díky tomu si zámek vydělává na svůj provoz a údržbu,“ podotkl starosta.



Jinak je ovšem zámek veřejnosti nepřístupný. Údličtí ho koupili před dvěma lety od Ústeckého kraje za zhruba 8,5 milionu korun. Bylo to s představou, že se obecní úřad přestěhuje z budovy, která si říká o větší rekonstrukci, do udržovanějších prostor památky. I ta ale bude potřebovat další investice, a na ty zatím obec nemá. Zásah by potřebovala terasa i interiéry, které nesou stopy po učilišti i nánosy z 90. let.

„Máme teď ale prioritnější akce jako investice do komunikací, které jsou v katastrofálním stavu, potřebujeme také zateplit sportovní halu,“ zmínil starosta. „To jsou věci potřebné ke každodennímu životu, ne aby se úřad přestěhoval na zámek. To by asi moc lidí nepotěšilo,“ je přesvědčený.

Zastupitelstvo zatím využívá alespoň vstupní halu, kde se konají zasedání. Původně sloužila jako jídelna a nově je upravená do podoby salonku. Vyplňují ho řady stolů s ubrusy a těžké vínové závěsy. Příležitostně se v prostorách zámku mohou konat menší kulturní akce, například šachové turnaje nebo setkání s jubilanty.



„Krásné by bylo, kdyby měl někdo odvahu vybudovat tam letní kavárničku s posezením venku,“ zamlouvalo by se kronikářce Evě Chloubové. „Když venčím svého psíčka, procházíme kolem zámku a úplně se to nabízí v prostorách, kde je terasa. Byl by tam i prostor pro děti,“ poznamenala. Obec zatím nemá zpracovanou studii a tudíž ani projekt obnovy zámku.

Barokní zámek v Údlicích získal svou podobu v 17. století, kdy byl přestavěn z původní středověké tvrze. Od roku 1963 je chráněný jako kulturní památka. Od 40. let minulého století ho využívalo zemědělské učiliště, které později vystřídala chomutovská Střední škola technická, gastronomická a automobilní. Před dvěma lety obec zámek odkoupila od Ústeckého kraje.