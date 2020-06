FOTO: Obytné auto je nuda. Učitel stloukl parádní domek na vozíku

Školu mu na několik týdnů zavřela koronavirová pandemie. Aby učitel budoucích kuchařů využil po výuce z domova volný čas, který ušetřil zrušeným dojížděním do zaměstnání, stavěl si mobilní garsonku na léto. Prototyp domku na kolečkách, s jehož výrobou mu pomáhal tatínek, pojmenoval symbolicky Kovid 1. Byli jsme se na unikátní karavan podívat. Povídali jsme si s majitelem o tom, jak domeček na kolečkách vznikal, kolik to celé stálo a co bylo při výrobě nejhorší. Třeba, jak vyřešil problém, když mu došly šroubky a obchody měly kvůli koronaviru zavřeno.

Karavan na vozík, který si doma v garáži vyrobili Ladislav Pertl s tatínkem. Na fotce tatínek Ladislava Pertla při posledních úpravách. | Foto: Ladislav Pertl

Ladislav Pertl bydlí ve Bžanech na Teplicku, jeho profesí je kuchařina. Své zkušenosti předává jako odborný učitel začínajícím kuchtíkům na hotelové škole v Litoměřicích. Kromě práce v kuchyni miluje cestování po republice. Aby se mu lépe putovalo po krásách české země, pustil se tento samouk do výroby vlastního karavanu. „Inspiraci jsme hledali na internetu. Nakonec nás s tátou zaujala verze na vozík. Bere se to jako náklad, takže není potřeba nějaké zapsání do technického průkazu. Super je, že karavan snadno naložíte a můžete vyrazit na výlet či dovolenou. Po návratu domů sundáte domeček z vozíku a hned v něm můžete převézt stavební materiál,“ popisuje výhody svého projektu nadšenec. Po velkém požáru v Prunéřově už je doma pět ze šesti zraněných Přečíst článek › K výrobě potřeboval prkna a dřevěné latě. S tátou udělali pár náčrtů a už se řezalo. „Vše musí přesně sedět na milimetry. Sestavíte si to tak, jak vám to bude vyhovovat. Kde bude postel, kde lednička a kde chcete vařič či televizi. Vše prakticky umístěné,“ líčí Pertl. Rukou přitom ukazuje na malou skříňku, jejíž zvedací dvířka mohou po lehké manipulaci posloužit jako odkládací stoleček. Výroba karavanu trvala pár týdnů. „Nejhorší bylo, když nám došly třeba šroubky nebo další materiál. Obchody byly stejně jako školy zavřené. Museli jsme s tátou improvizovat. Něco jsme sehnali od kamarádů, nebo jsme museli kupovat přes někoho firmu. Člověk si normálně neuvědomí, jaký je to problém, když něco nemůžete koupit, když to zrovna potřebujete,“ směje se. Nakonec se ale práce podařila. Mobilní domeček už má za sebou i první zkoušku. „Byli jsme na celostátním setkání karavanů do vozíku, které se konalo v minulých dnech v Táboře. Vše klaplo, tedy až na počasí, které bylo deštivé,“ dodává Pertl. V současné době frčí jednoduché a praktické věci, což Pertlova garsonka na kolečkách splňuje na sto procent. „Je to plnohodnotný prostředek pro cestování. Zajedete si, kam chcete, všude se vejde,“ zmiňuje kutil. Na Pokáče v neděli v Kadani je vyprodáno, pořadatelé přidali vstupenky Přečíst článek › I když jeho prototyp nemá klasickou velikost karavanu, jsou uvnitř pohodlná místa na spaní pro celou rodinu. K pokrokovému karavanu patří i moderní vybavení, takže ženy ocení lednici či troubu s plotnou, nechybí ani televize. „Konstrukce je dispozičně vyrobená tak, abychom se mohli uvnitř pohodlně i postavit,“ dokresluje domácí komfort. Výroba ho přišla na 30 tisíc korun. Cestování s dočasným příbytkem má v rodině Ladislava Pertla svoji tradici. „Jezdili jsme s klasickým karavanem. Bylo nám ale vždy líto, že mimo prázdniny stojí bez života na zahradě. Takhle máme vozík, který na vesnici využijeme celkem často, a přes léto super karavan,“ uvádí člen facebookové skupiny Stavba karavanů do vozíku. Jeho domeček na kolečkách jednoduše připevníte za automobil. K převozu stačí klasický řidičský průkaz na osobní auto. Když po prohlídce interiéru vidíte celou sestavu stát na Pertlově zahradě, napadá vás už pouze jediná věc. Vybrat si kemp, kam vyrazit na dovolenou.

