724 a 384. Dvě čísla ze statistik roku 2010. První z nich dokumentuje počet mrtvých při dopravních nehodách v České republice, druhé počet žen, které u nás zemřely na rakovinu děložního čípku.

Zatímco o tragických dopravních nehodách média informují denně, s pozorností důsledkům a hlavně prevenci onemocnění zákeřnou chorobou, ohrožující ženy širokého věkového rozpětí, tomu tak rozhodně není. Přitom a jistě s tím budete souhlasit je počet zemřelých také varovně vysoký. Vezmeme-li v úvahu další číslo: V uvedeném roce onemocnělo rakovinou děložního čípku 994 žen…

I na tato fakta upozornili zdravotníci na setkání s novináři v Ústí nad Labem u příležitosti Evropského týdne prevence rakoviny děložního čípku, který probíhá od 20. do 26. ledna.

Třetí nejčastější smrtelné na světě…

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem (ZÚ) je partnerem evropského projektu AURORA, jehož hlavním cílem je propagace screeningu karcinomu děložního čípku, zvýšení povědomí široké veřejnosti a dosažení vyšší účasti na screeningu. Do projektu je zapojeno dalších 10 evropských zemí. Jak upozornila lékařka Alena Šteflová, která je ředitelkou Kanceláře WHO (Světové zdravotnické organizace) v ČR, rakovina děložního čípku je třetím nejčastějším smrtelným onkologickým onemocněním žen ve světě.

„V Česku přibývá ročně jeden tisíc případů onemocnění, přičemž zemře kolem čtyř stovek žen," připomněla lékařka Eva Jílková z ústeckého ZÚ s tím, že patříme mezi patnáctku zemí v Evropě s nejvyšším výskytem nemoci.

Nad českým průměrem

A nejvyšší výskyt rakoviny děložního čípku z celé České republiky je v Ústeckém kraji, v regionu je i nejvyšší úmrtnost na toto onemocnění. V kraji se v roce 2010 vyskytovalo 22,9 případu nemoci na 100 000 žen, v celém Česku to bylo 18,5 případu.

Příčinou neradostné situace v kraji je to, že Severočešky málo chodí na preventivní gynekologické prohlídky, uvedl lékař ústeckého Centra onkogynekologické prevence Petr Sudek. „Možná to souvisí s edukací a informovaností obyvatelstva," myslí si Eva Jílková.

Kde hledat souvislost?

Souvislost lze hledat ve struktuře obyvatelstva kraje. Podle údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) je nejnižší účast na preventivních prohlídkách mezi nezaměstnanými. „Nejaktivnější na prohlídkách jsou studentky a ženy na mateřské dovolené, zaměstnané ženy a podnikatelky. Na chvostu jsou ženy bez příjmu, důchodkyně a nezaměstnané ženy," sdělil ředitel krajské pobočky VZP Petr Veselský. Preventivní programy, které pojišťovna ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádá, zatím nemají žádoucí dopad. „Účast na preventivních prohlídkách od roku 2009 ve většině okresů klesá," dodal Veselský.

Nejméně žen chodí na preventivní prohlídky na Teplicku. „To je druhý nejhorší z celé České republiky. V Jeseníku chodí na screening 37 procent žen, v Teplicích 38 procent," řekla Jílková.

Včasné zachycení nemoci je klíčové

Včasné zachycení je přitom klíčové pro léčitelnost tohoto druhu rakoviny. „Téměř každý případ karcinomu děložního čípku je preventabilní. Organizovaný celoplošný screening může zabránit 80 % případů rakoviny. Očkování proti HPV, jako primární prevence, významně redukuje vývoj rakoviny především s dopadem do budoucna," vysvětluje Eva Jílková.

„Ženy, u kterých je riziko, že se vyvine rakovina, nemají až do poslední chvíle žádné příznaky. Bolesti a krvácení jsou většinou příznaky pozdních stadií rakoviny," zmínil Sudek. Podle jeho slov je při včasném zachycení relativně hodně času na úspěšnou léčbu. Do pěti let od infekce vznikne obraz těžké prekancerózy stavu předcházejícímu vzniku zhoubného nádoru, ale dalších pět až deset let trvá, než vznikne rakovina. „Jen malé procento onemocnění probíhá buď rychleji, nebo pro gynekologa skrytě," upozorňuje specialista.

Pomůže vylepšení zvacího systému?

Podle odborníků by situaci mohlo vylepšit zefektivnění zvacího systému na preventivní prohlídky, měl by být adresný a spadat by do něj měly ženy, které se k prevenci nedostaví po dva roky. Tímto způsobem chce VZP oslovit 9000 žen z Teplicka.

Rakovina děložního čípku je důsledek nejčastější sexuálně přenosné infekce. Způsobují ji lidské papillomaviry (HPV). Těmi se opakovaně nakazí až 80 procent sexuálně aktivních lidí.